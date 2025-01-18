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香江風情／官民雙困 良方未現
香港經濟遭遇多年未見的困難，而且是官民雙困。官府之困，是所謂「千億財赤」，儲備減少，勢陷收支失據；民眾之困，表現不只在消費不振，而是出現破產的再創新高。港府將要公布新年度財政預算案，能否求得良方，各方焦慮。
香港民眾之財困，昨天傳來進一步的壞消息，即個人和公司破產都創出新高。港府破產管理署公布數據，顯示香港去年破產呈請九一九○宗，年升百分之十六點九，是二○一五年以來新高。其中僅十二月就有破產七八一宗。在公司方面，強制公司清盤呈請則有七四○宗，按年大升百分之卅點七，創下二○○九年以來新高。
港府則面臨嚴重的財政赤字，在「千億財赤」的說法下，安永稅務及諮詢預計，香港政府本財政年度將錄得九百八十億港元赤字，較預算案最初預測高一倍；截至今年三月底，香港財政儲備估計將減少至六三七○億港元，創香港特區政府有記錄以來最低的財政儲備水平。
個人和公司遭遇財困，走投無路破產了事，政府則只能想方設法，不是開源就是節流。節流之議不易，比如要全球最高薪的高官減薪，或讓全體公務員「凍薪」，是有人提沒人應；甚至減少政府投資都可能性不高。
那只好設法開源，最新說法是在稅務上動刀，即國際財經媒體打探得的開徵「富人稅」，讓高收入人士多交點稅。
港府財政司司長陳茂波出席一個論壇時將香港的赤字與多年前掛鉤，說香港需要時間走出在疫情期間出現的赤字。他亦承認，稅率關係到香港對外招商引資的吸引力。這似乎意味著，到目前為止，香港解脫官民雙困，開源與節流都還良方未現。
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