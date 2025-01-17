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中國2024年新生兒954萬人 年增52萬終結連7年下降

中央社／ 台北17日電

中國國家統計局今天發布，中國大陸2024年人口雖然連續第3年減少，但2024年出生人口達到954萬人，較2023年增加52萬人，終結連續7年下降。分析指向疫情後的生育補償效應以及中國人偏愛龍寶寶。

據陸媒金融界，中國國家統計局17日上午發布2024年國民經濟運行情況，2024年全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1093萬人，人口死亡率為 7.76‰，人口自然增長率為-0.99‰。這是中國大陸人口數連續第3年下降。

不過，相較於2023年新生兒902萬人的新低紀錄，2024年中國大陸新生兒增加52萬人，終結2017年以來連續7年下降。

報導說，多個因素促成中國大陸出生人口反彈。首先，後疫情時代的生育補償效應是重要原因之一。由於疫情影響，許多家庭延後了婚育計畫，隨著疫情得到控制，這些家庭開始逐步完成生育計畫，從而帶動了2024年出生人口的增加。

另外，中國大陸2023年結婚登記對數為768萬對，比2022年增加84.7萬對，也為2024年的出生人口增加提供了正面支撐。

報導並稱，2024年是龍年，受儒家文化影響，龍年在中國被視為生育大年。家長們普遍希望子女能夠「望子成龍」，因此龍年往往能激發更高的生育意願。這種生育偏好不僅在中國存在，在韓國、新加坡等儒家文化圈國家也同樣顯著。例如，韓國在2024年也實現了出生人口的首次逆轉，打破了連續8年的下降趨勢。

報導提到，除了上述短期因素外，國家層面的生育政策刺激也起到作用。近年來，從沿海地區到中西部內陸地區，各地紛紛推出政策補貼生育、鼓勵延長婚育假期、保障房政策向多孩家庭傾斜等等。這些政策在一定程度上降低了生育、養育、教育的成本，提高了家庭的生育意願。

報導並提到，湖北省天門市將鼓勵生育作為全市五大重點工作之一，並基於對全市超過16.5萬已婚育齡女性的生育意願調查結果，優化並擴展原有的政策措施。對於生育三個孩子的家庭，他們可以享受到包括基因篩查費用減免、分娩補助、一次性生育獎勵、產假補貼、每月育兒津貼、購房獎勵等一系列福利。這種政策力度在一定程度上刺激了當地居民的生育意願，使得2024年出生人口增加1050人，增幅達到17%。

不過報導強調，儘管出生人口數量有所反彈，但中國的人口形勢仍然面臨嚴峻挑戰。總人口數量的連續負增長意味著，中國人口紅利在不斷衰減，將對勞動力市場、消費市場等產生多方面影響，經濟增長的動力結構也將隨之發生變化。此外，隨著城鎮化的推進，城鎮常住人口增加，但新增城鎮人口數量呈現下降趨勢，這對房地產市場的發展同樣構成挑戰。

生育 疫情

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