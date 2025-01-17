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萬千星輝2024／視帝、視后獎座純金打造 價值曝光可付豪宅頭期

香港01／ 撰文：布萊恩
視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪58倍，即接近6年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的頭期。（示意圖／Ingimage）
視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪58倍，即接近6年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的頭期。（示意圖／Ingimage）

萬千星輝頒獎典禮2024/沒有線電視TVB/獎座】無線電視（ TVB ）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2024》於周日（1月19日）晚上移師澳門舉行，視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）花落誰家即將揭曉，而贏家除了得到名聲，更隨時「賺到笑」！都是因為視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪58倍，即接近6年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的頭期。

得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助總值128萬元

TVB公佈，《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助，港幣總值128萬元（約新台幣541.2萬元）。翻查資料，「福滿臨珠寶」已是連續第2年贊助得獎者獎座，在上屆《萬千星輝頒獎典禮2023》中，「福滿臨珠寶」贊助了「999.9千足純金獎座」，港幣總值83萬元（約新台幣351萬元），今年獎座身價較去年高45萬元港幣（約新台幣190萬元），可謂價值連城！

獎座總值等如一般港人月薪58倍

128萬元是什麼概念？以統計處最新公佈2024年8月至10月港人就業收入中位數港幣21,900元（約新台幣9.3萬元）計算，總額相當於一般港人工作超過58個月、近5年收入，相當誇張。

另外，如以首置買樓港幣1,500萬元（約新台幣6343萬元）以下最高八成至九成按揭計算，港幣128萬元已可支付樓價1,152萬元（約新台幣4871萬元）或以下單位一成頭期，成為屋主。以中原地產網頁數據為例，有超過2.9萬個樓房單位符合條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是優質樓房之選。

不過，以上獎座數據價值只供參考。

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文章授權轉載自《香港01》

珠寶 萬千星輝頒獎典禮

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