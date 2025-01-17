快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

聽新聞
0:00 / 0:00

離奇打劫？她突被陌生男當面搶走「1顆雞蛋仔 」後續超傻眼

香港01／ 撰文：卡洛兒
女生指當時正為雞蛋仔拍照打卡，旁邊一位陌生男士「無緣無故伸的手過來說好想試一顆」。 示意圖／港旅局提供
女生指當時正為雞蛋仔拍照打卡，旁邊一位陌生男士「無緣無故伸的手過來說好想試一顆」。 示意圖／港旅局提供

光天化日下的鬧市，竟發生離奇「打劫」事件！有香港女生近日發文稱，在旺角街頭遇到一名怪男，突然向她表示想吃其手上的雞蛋仔，其後立即取走一顆，並火速跑走，受害人呆在當場，不懂如何反應。貼文引起網友熱議，有人更聲稱同日遇到相似事件，懷疑是同一人所為。

該女生日前在Threads發文，指當時在旺角買了一底雞蛋仔，並趁著等候過馬路時為其拍照打卡，突然旁邊一位陌生男士「無緣無故伸的手過來說好想試一顆」，並從她手上奪走一顆雞蛋仔，原PO來不及反應，「正常的我其實應該是要發瘋問他做什麼，但當下真的呆了，完全給不了反應」。

陌生男得手後跑走 有網友也上當

然後交通燈一轉綠，「怪男」隨即跑走，原PO才慢慢回過神來。原PO不禁感嘆，「為什麼整天都有點這麼神經病的東西發生在我身上？」，又表示「我以後過這條馬路會把雞蛋仔收進這件衣服裡面」。

貼文短短兩天已吸逾1.4萬個讚數，超過1萬次轉發，對此事件都表示難以置信，「雞蛋仔神偷」、「是不是在拍社會實驗？」、「每個搶一顆，省錢」、「他和這些猴子偷東西吃有什麼分別？」。亦有別人認為行為噁心，「我會不能接受不敢吃，生氣到整個餅丟垃圾桶」、「他有沒有洗手？」、「好噁心，馬上完全沒有食慾」、「有種被侵犯的感覺」。

有網友則留言稱，當日同樣在旺角被陌生男子搶走一顆雞蛋仔，「真事，他搶完你一顆過了馬路，再搶了我一顆」。

延伸閱讀：

旺角餐館可樂收這個價 小紅書女呻結帳$XXX 網民見店名：正常價

旺角現借錢黨？女子借$400坐計程車接機 香港男性新招KO 網友激讚夠絕

文章授權轉載自《香港01》

旺角

相關新聞

萬千星輝2024／視帝、視后獎座純金打造 價值曝光可付豪宅頭期

【萬千星輝頒獎典禮2024/沒有線電視TVB/獎座】無線電視（ TVB ）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2024》於周日（ 1月19日）晚上移師澳門舉行，視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）花落誰家即將揭曉，而贏家除了得到名聲，更隨時「賺到笑」！都是因為視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪58倍，即接近6年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的頭期。

離奇打劫？她突被陌生男當面搶走「1顆雞蛋仔 」後續超傻眼

光天化日下的鬧市，竟發生離奇「打劫」事件！有香港女生近日發文稱，在旺角街頭遇到一名怪男，突然向她表示想吃其手上的雞蛋仔，其後立即取走一顆，並火速跑走，受害人呆在當場，不懂如何反應。貼文引起網友熱議，有人更聲稱同日遇到相似事件，懷疑是同一人所為。

中美網友在小紅書話家常 展開「大對帳」 一比嚇一跳

TikTok難民湧入小紅書，意外創造出中美民間深度交流，因為雙方時差，平台開啟「早C（Chinese）晚A（Americ...

「TikTok難民」出現山寨版 眾多Aurora被揭IP不在美國

TikTok強售令即將生效，數十萬美國網友遷移到小紅書，這群「TikTok難民」讓小紅書被大量英文內容刷屏，也開啟了中美...

萬科總裁「被帶走」引發熱議 祝九勝2動作被指闢謠

中國房地產界再傳震撼消息，萬科總裁、執行長祝九勝16日驚傳被公安機關帶走，引發輿論熱議。目前外界尚不清楚祝九勝被公安帶走...

塞尚、雷諾瓦…52幅印象派大師畫作 香港藝術館開展

「塞尚和雷諾瓦的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」17日起至5月7日在香港藝術館舉行。該展將展出19世紀末至20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。