離奇打劫？她突被陌生男當面搶走「1顆雞蛋仔 」後續超傻眼

光天化日下的鬧市，竟發生離奇「打劫」事件！有香港女生近日發文稱，在旺角街頭遇到一名怪男，突然向她表示想吃其手上的雞蛋仔，其後立即取走一顆，並火速跑走，受害人呆在當場，不懂如何反應。貼文引起網友熱議，有人更聲稱同日遇到相似事件，懷疑是同一人所為。

該女生日前在Threads發文，指當時在旺角買了一底雞蛋仔，並趁著等候過馬路時為其拍照打卡，突然旁邊一位陌生男士「無緣無故伸的手過來說好想試一顆」，並從她手上奪走一顆雞蛋仔，原PO來不及反應，「正常的我其實應該是要發瘋問他做什麼，但當下真的呆了，完全給不了反應」。

陌生男得手後跑走 有網友也上當

然後交通燈一轉綠，「怪男」隨即跑走，原PO才慢慢回過神來。原PO不禁感嘆，「為什麼整天都有點這麼神經病的東西發生在我身上？」，又表示「我以後過這條馬路會把雞蛋仔收進這件衣服裡面」。

貼文短短兩天已吸逾1.4萬個讚數，超過1萬次轉發，對此事件都表示難以置信，「雞蛋仔神偷」、「是不是在拍社會實驗？」、「每個搶一顆，省錢」、「他和這些猴子偷東西吃有什麼分別？」。亦有別人認為行為噁心，「我會不能接受不敢吃，生氣到整個餅丟垃圾桶」、「他有沒有洗手？」、「好噁心，馬上完全沒有食慾」、「有種被侵犯的感覺」。

有網友則留言稱，當日同樣在旺角被陌生男子搶走一顆雞蛋仔，「真事，他搶完你一顆過了馬路，再搶了我一顆」。

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文章授權轉載自《香港01》