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中國發現大規模稀土礦 潛在資源115萬噸

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為內蒙古達貿旗的稀土工廠。路透
圖為內蒙古達貿旗的稀土工廠。路透

中國大陸自然資源部中國地質調查局17日表示，該部門在雲南省紅河地區發現超大規模離子吸附型稀土礦，潛在資源達115萬噸，其中，鐠釹鏑铽等關鍵稀土元素超過47萬噸。

稀土是運用領域廣泛的關鍵原料，涵蓋電動車、新能源、國防安全等高科技產業。

據大陸自然資源部，此次發現的離子吸附型稀土礦主要為中重稀土礦，在此之前，中國輕稀土資源豐富，主要分佈在內蒙古白雲鄂博和四川犛牛坪等地，但中重稀土資源較為稀缺，然其應用領域更廣泛。

據中新社，這是1969年在江西首次發現離子吸附型稀土礦以後，中國離子吸附型稀土找礦的另一個重大突破，可望成為中國最大的中重稀土礦床。

分析認為，這項發現對夯實中國稀土資源優勢、完善稀土產業鏈具有重要意義，將進一步鞏固中國在中重稀土資源領域的戰略優勢。

中國在全球稀土供應處領導地位，佔球稀土開採量的60%，在提煉產品的銷售中，中國則佔90%以。尤其面對中美貿易戰，近年中國大陸持續強化稀土這一高度戰略性產業的國有化發展。值得注意的是，美國準總統川普覬覦的格陵蘭島，同樣擁有大量稀土。

這是大陸自然資源部地質調查局今年第二度發布，中國大陸在關鍵資源領域的突破進展。本月8月，該部門發布訊息稱，在鋰礦找礦方面取得一系列重大突破，新發現的鋰輝石型鋰成礦帶分布自西崑崙山綿延至四川松潘、甘孜，長達二千八百公里，使大陸鋰礦儲量從全球占比百分之六升至百分之十六點五，從世界第六躍升至第二，重塑全球鋰資源格局。

內蒙古 稀土

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