陸公安部曝「演員王星遭詐騙」過程 中泰警方已逮12人

大陸官方持續於演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區，這一引發輿論關注的事件上，展現極高度效率。據大陸公安部17日訊息，在對該案全面梳理摸排、積極偵查調查下，有六人獲救脫困，中泰警方也已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，並指「相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。」

綜合大陸官媒央視新聞，界面新聞報導，據大陸公安部還原「演員王星遭詐騙」這一事件為，2024年12月29日，王某在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。

通告稱，2025年1月3日凌晨，王某抵達泰國曼谷機場後，搭乘「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。

大陸公安部消息稱，演員王某、燈光師孫某強等多名中國公民被騙至泰緬邊境後失聯、被困，引發社會高度關注。公安部對此高度重視，迅速部署相關地方公安機關全面梳理摸排境外失聯、被困人員狀況，積極協調駐外使領館等相關部門，全力進行人員解救及案件偵查調查。

大陸公安部指出，經工作，王某、孫某強、楊某琪、吳某琪、林某玲、許某寧等人已獲救脫困、安全回國。

大陸公安部還表示，公安機關在全力查找解救失聯、受困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。

據揭露，自2024年12月以來，該犯罪集團在大量微信群中發布招募演員、模特兒、劇組工作人員等虛假訊息，透過為有意向人員購買機票、預訂飯店、安排車輛等方式，誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園區。

大陸公安部說，近期網路上的多起相關人員境外失聯、受困案件均與該犯罪集團有關。目前，中泰警方已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。

針對其他相關案件，大陸公安部也提到，針對近期境外失聯、被困人員家屬發布的求助訊息，已部署各地公安機關全面摸排梳理線索，及時展開偵查調查工作，全力協調有關部門盡快查找解救失聯、被困人員。通告強調，大陸公安機關將繼續維持對跨國電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢。