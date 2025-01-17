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小紅書湧入大量美國人！網友籲增一鍵翻譯功能 客服：正跟進

香港01／ 撰文／陳進安
TikTok近日在美國面臨關停危機，許多TikTok用戶湧入小紅書（國際版本為REDnote）。香港中通社
TikTok近日在美國面臨關停危機，許多TikTok用戶湧入小紅書（國際版本為REDnote）。香港中通社

TikTok近日在美國面臨的關停危機引發了廣泛關注。隨著美國政府禁令的逐步加強，許多TikTok用戶急忙尋找替代平台，其中中國社交媒體小紅書（國際版本為REDnote）成為主要受益者。根據國外媒體14日的報導，小紅書在美國蘋果應用商店的下載量已經飆升至首位。同時，許多網友希望平台能開發一鍵翻譯功能，對此客服周四（16日）回應，正對這方面工作進行更新跟進。

一些來自美國洛杉磯等地的用戶在小紅書上分享自己的生活經歷，表達了因TikTok即將被封禁而成為「TikTok難民」的感受。此外，有美國用戶表示願意付費學習中文，評論區有網友表示，也希望平台能開發一鍵翻譯功能以便於交流。

周四，小紅書客服人員回應陸媒詢問時表示，近期確實收到反饋，有海外帳戶注冊發布了相關筆記，並已將用戶呼籲開發一鍵翻譯功能的建議提交至相關團隊，目前正在進行更新跟進，建議用戶持續關注官方訊息。

客服人員還介紹，平台的推送機制基於用戶的興趣進行內容推薦。如果用戶對某條筆記感興趣並點擊，系統將增加相關內容的推薦；相反，如果用戶對當前頁面的推薦不感興趣，可以設置不感興趣選項，系統將減少對該類內容的推送。

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 小紅書

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