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春節遊泰憂治安 3成陸客退訂

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
受演員在泰國遭綁架影響，不少春節打算出遊的陸客，改前往海南度假。圖為遊人如織的海南海口騎樓老街。（中新社）
受演員在泰國遭綁架影響，不少春節打算出遊的陸客，改前往海南度假。圖為遊人如織的海南海口騎樓老街。（中新社）

在演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件後，陸客對泰國旅遊斷崖式下滑，有旅行業者表示春節期間退單量高達三成，其中不少選擇轉赴三亞，陸客寧願退款求安心。

據新浪財經報導，接近春節假期，大陸旅遊預定持續提升，但受安全因素考量，愈來愈多預定泰國旅遊的陸客選擇「退訂」，本來「一票難求」的停靠東南亞地區郵輪，也因為陸續有遊客退訂而重新開始售票。

有大陸線上旅遊平台內部人士稱，上周末「風向突然改變了」，赴國旅遊產品預訂量明顯下降；大型旅行業者稱，近兩日退訂很多，單量達到三成左右，上海往返曼谷機票價降近四成，面對退訂，只能尊重客人意願正常核損。

根據攜程發布的「二○二五春節旅遊市場預測報告」顯示，退訂的陸客有不少轉赴海南三亞。從數據來看，春節期間海南入境遊訂單量年增百分之六十一，三亞大部分飯店都出現房型被訂光的情形，要價超過人民幣二十二萬元的高檔飯店房間也已售罄。

根據統計，去年一月，陸客赴泰約五十萬人次，為第一大客源國，但泰國東部春武里府旅遊協會會長塔內近日就表示，三至四成的大陸旅行團已取消當地的酒店預訂。

泰國旅行社協會也預計，由於旅遊安全信心下降，春節期間到訪泰國的陸客人數或下降一至二成，可能給泰國旅遊業造成高達五十億泰銖（約四十八億台幣）的損失。

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