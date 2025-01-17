陸鐵路客貨載運量 創同期新高

妻子全裸死在前夫家中，丈夫還被岳母告上法庭。重慶1名人夫於2022年8月接到妻子前夫通知叫他上門，驚見妻子竟全裸死在前夫家中，前夫解釋是醫護急救需要才脫光其衣服，現場圍觀的鄰居卻爆出妻子經常上門跟前夫見面，丈夫懷疑妻子出軌，對其後事不聞不問，岳母一氣下把他告上法院，要求索償近4.5萬人民幣（約20萬台幣）喪葬費用。

2025-01-16 20:14