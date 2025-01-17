陸鐵路客貨載運量 創同期新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家鐵路局16日發布消息，2024年大陸全國鐵路旅客發送量及貨運發送量穩定增長，均創歷史同期新高。其中，2024年度旅客發送量首次突破43億人次大關。

統計數據顯示，客運方面，12月份，大陸全國鐵路旅客發送量完成2.97億人次，按年增長2.6%；旅客周轉量完成958.49億人公里，按年基本持平；1到12月份，全國鐵路旅客發送量完成43.12億人次，按年增長11.9%，年度旅客發送量首次突破43億人次大關。

1到12月份中，動車（高鐵）組旅客發送量32.72億人次，占大陸全國鐵路旅客發送量的75.9%，按年增長12.9%。

貨運方面，12月份，大陸全國鐵路貨運發送量4.59億噸，按年增長5.4%；貨運周轉量3259.03億噸公里，按年增長3.3%。其中，大陸國家鐵路貨運發送量3.54億噸，按年增長3.8%；貨運周轉量2992.28億噸公里，按年增長5.9%。

1到12月份，大陸全國鐵路貨運發送量51.75億噸，按年增長2.8%；貨運周轉量35861.90億噸公里。其中，大陸國家鐵路貨運發送量39.85億噸，按年增長1.9%；國家鐵路貨運周轉量32580.63億噸公里。

另外，2024年1到12月份，大陸全國鐵路固定資產投資累計完成人民幣8,506億元，按年增長11.3%，投產鐵路新線3113.4公里，投產鐵路復線2687.2公里，投產電氣化鐵路3935.8公里，現代化鐵路基礎設施體系建設持續推進。

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