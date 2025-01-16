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雙北世界壯年運動會 港澳報名參賽者高居首位

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
各方報名「2025雙北世界壯年運動會」中以港澳人士最多。圖為16日台北市長蔣萬安（前排左三）、新北市長侯友宜（前排左四）等人出席「跨國木球友誼交流賽」。記者季相儒／攝影
各方報名「2025雙北世界壯年運動會」中以港澳人士最多。圖為16日台北市長蔣萬安（前排左三）、新北市長侯友宜（前排左四）等人出席「跨國木球友誼交流賽」。記者季相儒／攝影

「2025雙北世界壯年運動會」即將盛大展開，臺港經濟文化合作策進會說，今次運動會報名參賽者中港澳人士高居首位，策進會歡迎更多港澳朋友參賽共襄盛舉。

亞洲首場世界壯年運動會，定於今年5月17日舉行，主辦方雙北世界壯年運動會執行辦公室說，現已進入報名截止倒數階段，目前已有超過3萬名各方人士報名，其中來自港澳的參賽者超過9百人，高居首位。

陸委員會港澳蒙藏處處長兼財團法人臺港經濟文化合作策進會秘書長盧長水說，臺灣與港澳間除了經貿、文化互動密切，也經常有各類體育賽事交流，運動賽事不僅可切磋技藝，更能促進多元文化交流，歡迎港澳朋友踴躍報名參加。

今次「2025 雙北世界壯年運動會」是繼2017年臺北世大運後，臺灣主辦規模最大的綜合型國際運動賽會，運動會安排的項目，包括射箭、棒壘球、籃球、自由車、高爾夫、划船、排球、壁球、射擊、網球等，凡年滿30歲或符合運動項目報名資料，不需經過選拔，即可報名參賽，報名截止日期為2月17日。

目前來自港澳的報名人數在持續增加中，主辦單位特別推薦熱血跑者參加田徑項目(公路賽)，完成比賽者將獲得2025臺北馬拉松免抽籤資格。

主辦方說，參加今次運動會，不僅可參與各類賽事活動，還可以體驗臺灣豐富的文化特色與美麗的觀光景點，也可以參加城市巡禮與在地漫遊，享受充滿健康與知性的旅程。

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