江西中學食堂員工被曝用腳踩食材 官方：涉事者被辭退、校長免職
江西新餘一間中學的食堂近日被曝有員工竟用腳踩食材，網友質疑該校食品衛生問題。渝水區教體局週三（15日）發布情況通報，指涉事人員被辭退，校長及總務處主任免職。
事發於新餘十六中食堂，畫面顯示，一名員工竟用腳踩桶內的食材，當時他還穿著水靴，衛生堪憂。對此，渝水區教體局發布情況通報，指該局高度重視，第一時間會同相關部門到現場進行調查處理。經核查，有關影片的內容屬實。經研究，已對食堂工作人員簡某某作辭退處理，對學校校長劉某和總務處主任付某某作免職處理，後續將根據調查情況依法依規對相關責任人員作進一步處理。
下一步，當局將舉一反三，切實加強校園食品安全管理，對違反食品安全法律法規的行為，一律嚴肅處理，絕不姑息。
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文章授權轉載自《香港01》
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