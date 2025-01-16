妻全裸死在前夫家！男子疑戴綠帽拒付喪葬費 岳母怒告爆出超狂內情

妻子全裸死在前夫家中，丈夫還被岳母告上法庭。重慶1名人夫於2022年8月接到妻子前夫通知叫他上門，驚見妻子竟全裸死在前夫家中，前夫解釋是醫護急救需要才脫光其衣服，現場圍觀的鄰居卻爆出妻子經常上門跟前夫見面，丈夫懷疑妻子出軌，對其後事不聞不問，岳母一氣下把他告上法院，要求索償近4.5萬人民幣（約20萬台幣）喪葬費用。

審理期間陸續爆出更多資訊，包括人夫控訴妻子隱瞞患愛滋病、岳母抱怨女兒第二段婚姻不和諧，疑被家暴、前夫爆出與女死者不是因感情問題分開，雙方一直有聯絡等等，在法官協調下，雙方最終達成和解。網友看完所有情節後紛紛驚歎：「這關係太亂了！」

央視日前播出一宗重慶市渝北區人民法院案件，在網上引起熱議。事緣2022年8月9日晚上，化名陳紹林的男子和化名王靜的女子是一對夫妻，但妻子是第二次結婚，其前夫化名李浩，事發當晚王女回家後說不適，要出門去拿葯，惟結果整晚沒回家。

驚見妻子全裸死於前夫床上

翌日早上，陳男致電妻子，對方仍說很快就會回家，未料到下午，妻子前夫李男致電說其妻死了，叫他馬上趕去其住所。陳男上門看到妻子躺在床上已死，「衣服褲子沒穿」，他震驚地質問為何妻子死在前夫家，而且全身赤裸。

岳母將女婿告上法院，要求他賠償女兒的喪葬費用。（央視影片截圖）

前夫鄰居爆2人經常見面

前夫解釋，前妻的衣服是醫護人員到場為她急救時脫的，但陳男不相信，反駁即使搶救也不可能全身脫光光，一口咬定2人有性關係。陳男續指出事當天，從圍觀的鄰居口中得知，妻子和前夫經常見面，他心有不甘，就沒理會過妻子後事，甚至沒出席葬禮，妻子其後被確認是猝死。數月後，陳男突然被岳母告上法庭，要求他承擔喪葬費等一共近4.5萬人民幣費用。

審理期間，李男不滿指陳男的說法是他侵犯了前妻，認為若有疑問，當天就可做化驗驗明清白，但陳男反駁當時那情況驗屍可能要用他的錢，他是當天才得知妻子出軌。

前夫稱只是借宿一晚

李男否認當晚2人有性交，解釋當晚是前妻哭著致電說要借宿一晚，他以為是夫妻吵架。他承認2人離婚後沒有形同陌路，他們沒有感情破裂，而是當時他母親患病一直要前妻照顧，前妻當時又同樣患病，父親又出了事，基於一連串現實問題才無奈離婚。

岳母指女兒婚姻不幸疑被家暴

岳母則表示，當晚女兒因身體不適才上前女婿家中休息，當時天氣很熱。李男說接前妻回家後，前妻提出想洗澡，結果身體更不適，要李男抱她到床上休息。李男翌日早上上班時接到前妻電話說身體不適，趕到時發現她已沒呼吸。岳母不滿女兒死後，她「電話都打爆了」仍是找不到女婿，親家也不理會，她承認女兒第二段婚姻並不幸福，又質疑女婿曾打女兒。

妻子隱藏患愛滋堅拒離婚

陳男否認家暴，但承認夫婦的確有吵架，他反擊大爆妻子婚前婚後一直隱瞞患愛滋病，直至懷孕要引產才揭發，他早已提出離婚，只是妻子單方面拒絕。不過，岳母否認女兒隱瞞病情，反指是女婿傳染給女兒。

法官審理時，認為陳男總是指責發現妻子外遇，但未能提出具體證據。過程中陳男一度表示可退一步，承擔5,000元的喪葬費，之後加碼付1萬，但岳母站穩立場要他全數支付。法官表示，喪葬費不屬於法律上夫婦互相扶養的範疇，但實屬夫妻間應盡的道德義務，經調解後，岳母同意只收8,000元人民幣，及討回女兒遺物中的1枚金戒指，放棄其餘的訴訟要求。

網友看完案件後，紛紛對3人關係表示吃驚，「這關係太亂了！」、「屍檢不就行了」、「奇葩人物關係」、「真亂」。

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文章授權轉載自《香港01》