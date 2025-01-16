上海樂高樂園夏季開園

上海搶攻娛樂經濟。上海市長龔正昨表示，要推動樂高樂園度假區開園運營，將是大陸首座樂高樂園。此外，上海市文旅局副局長張旗說，對美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今年在上海開唱「持樂觀態度」，引發關注。

上海市第十六屆人大三次會議昨開幕，上海市長龔正作「政府工作報告」提出，要推動樂高樂園度假區開園運營。就上海經濟，他表示，去年預計全市生產總值（ＧＤＰ）成長百分之五左右。綜合各方面因素，今年目標定為「百分之五左右」。

針對樂高樂園進度，上海市文旅局副局長張旗昨表示，樂高樂園將在五月正式營業，哈利波特主題樂園、粉紅豬小妹（佩佩豬）主題樂園也有可能落地上海。

上海市金山區文旅局長王民民說，樂高樂園開園初期將進行試運營，每天接待遊客二千至五千人，隨後逐步增量，「從工期上來說，確保夏季開園是沒有問題的，我們現在正在快馬加鞭」。

值得注意的是，張旗還稱，曾接待過泰勒絲的演出團隊到上海進行前期溝通，至於最後能不能成行，還要看市場，以及上海這座城市的吸引力，「我們樂觀地感到，可能今年會有希望」。

泰勒絲每場演出平均帶來一三○○萬美元收入，替巡演城市創造巨大商機，被稱為「泰勒絲經濟學」，但上月結束破紀錄的「時代巡迴演唱會」，並沒有在中國大陸演出。