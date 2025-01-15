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涉誘使他人到泰緬從事詐騙 港警今拘捕一名港女

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
去年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境的KK園區清晰可見，且持續擴建中。（取自Google地圖）
去年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境的KK園區清晰可見，且持續擴建中。（取自Google地圖）

港府保安局組成專責小組，赴泰國與當地部門會面商討營救被禁錮港人方法。小組返港次日，香港警方今即宣布拘捕一名女子，涉嫌串謀詐騙，誘使他人赴緬甸KK園從事詐騙活動。

香港警方星期三下午專門召開記者會，說以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名三十二歲女子，被捕女子涉嫌誘使他人赴東南亞國家「KK園」從事詐騙活動。因案件顯示有人誘使他人到東南亞詐騙及禁錮，警方隨即翻查大量閉路電視片段，成功鎖定這名女子。

被捕的女子三十二歲，報稱美容師，現正被扣留調查，稍後將會被正式起訴，警方正積極調查背後犯罪團夥，追捕是否有更多涉案人士。

香港警方較早前收到兩名女子報案，指與其女兒失去聯絡，警方經調查得知兩人經他人誘騙去泰國，之後再輾轉到緬甸一些園區進行禁錮，兩名女子的家屬亦收到騙徒的「贖金」要求，要求交出二萬八千元美金，以換取二人自由。其後兩名女子安全回港，警方根據二人提供的資料，警方拘捕一名三十二歲女子，涉嫌誘騙兩名女子到泰國，之後再販運到緬甸進行行騙工作。

被誘騙到東南亞的女子年齡為二十三及二十一歲，去年十二月二十七日一同經香港到泰國，之後失去聯絡。警方得知事件涉及人口販運的情況，由於案情嚴重，隨即交由新界南總區重案組接手調查，其間兩名失蹤女子的家屬亦收到訊息及電話，指兩人身處緬甸一個園區並被人禁錮，要求家屬交出二萬八千元美金，以換取二人自由。警方高度重視事件，隨即聯同入境處及緬甸當局作出協作跟進。

兩名女子一月十一日安全返港，警方向二人了解當中案發經過及詳情，並根據二人提供的資料進行深入調查，得知二人早前在香港認識一名女子，因對方表現豪爽，經常請二人吃喝玩樂，之後成為朋友。直到去年十二月二十七日，該名女子突然提出，可請兩人免費即日去泰國旅行，並已安排機票及酒店，以運送泰銖現金以換得豐厚報酬。

當兩人抵達泰國，隨即被安排登上詐騙集團的車輛，沒收護照及手提電話。兩人經多番轉折下，搭車又搭船，最終到緬甸的詐騙園區。

港警新界南總區重案組總督察庾博瀚說，兩人向香港警方透露，園區守衛森嚴，四周有鐵絲網，並有穿著迷彩衣服及手持長槍的人駐守。兩人其後被告知已被販賣到緬甸詐騙園區，被迫從事詐騙工作。

由港府保安局副局長卓孝業率領的「東南亞被禁錮非法工作個案」專責小組，十二日到泰國與當地部門會面，商討港人被騙的營救方法。港府相信，目前有十二名港人仍被禁錮，其中十一人相信在緬甸、一人在柬埔寨。

專責小組十四日結束訪泰行程返港，卓孝業表示，被誘騙到詐騙園區的十二名港人均是誤信招工、帶貨等活動，經曼谷被接走，並沒有任何人在泰國旅遊期間被拐走。

港府保安局局長鄧炳強早上與剛返回的專責組開會，商討進一步跟進行動。 鄧炳強稱會與團隊繼續跟進所有求助個案，並與泰國當局緊密協商，以營救所有受困人士為目標，早日帶他們回港。

泰國 緬甸 詐騙集團

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