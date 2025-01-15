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陸國體局整治「體育飯圈化」亂象 羽球及桌球選手解散粉絲群

中央社／ 台北15日電
桌球好手王楚欽。 新華社
桌球好手王楚欽。 新華社

中國官方對「體育飯圈化」違法違規行為與亂象整治力道加強。中國國體局14日召開會議表示將「飯圈」亂象治理作為緊迫任務抓緊抓實；近期中國體壇選手也積極抵制「飯圈」文化，陸續解散粉絲群。

中國體育報今天報導，中國國家體育總局（國體局）14日召開系統意識形態工作和「飯圈」亂象治理工作專題會議。

中國國家體育總局表示，體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈」文化繼續滋生的引線和溫床，把「飯圈」亂象治理作為當前緊迫任務抓緊抓實，要把堅決抵制畸形「飯圈」文化的意識和要求，融入運動員選拔、培養、輸送、安置的全過程。

中國體壇近期也出現多名羽球、網球及桌球選手解散粉絲群，抵制「飯圈」文化。浙江日報報業集團轄下媒體潮新聞、北京青年報報導，自11日開始，中國羽毛球隊官方微博、運動員王昶、梁偉鏗、何濟霆、任翔宇等陸續解散粉絲群。

桌球好手王楚欽、體操選手張博恆也解散各自粉絲群；巴黎奧運金牌得主鄭欽文於去年解散能連結到其主頁的微博粉絲群。中國奧運金牌泳手潘展樂也在去年8月解散其粉絲群。

2024年巴黎奧運期間，中國球迷的「飯圈」現象引發官方關注。據中國公安部去年9月公布的數據，已偵辦700多起相關案件，並查禁10萬多個網路帳號；中國社交平台過去也對網上激進、詆毀的內容展開清理行動，刪除數萬條貼文。

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