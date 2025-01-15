陸春運開跑 人流上看90億人次

堪稱「地表最大人類遷徙」的大陸春運昨正式開跑，直至二月廿二日結束，為期四十天。大陸官方預測全社會跨區域人員流動量將達九十億人次，有望創新高，其中自駕出行約占整體流動量的八成。而因應春節疏運，兩岸「小三通」昨起每日增開六個班次，春運期間旅運估達廿萬人次。

大陸交通運輸部預估，為期四十天的春運，出行總量和單日峰值都可能創新高。其中，鐵路旅客發送量可望突破五點一億人次，日均一二七五萬人次，較去年春運成長百分之五點五；民航旅客運輸量可望突破九千萬人次，創同期新高；公路方面，自駕行程預計達七十二億人次，是民眾主要出行方式，高速公路車流量單日高峰或創新高。

大陸國鐵集團表示，今年是實施春節八天長假、過境免簽政策全面放寬、春節申遺成功後的首個春運，民眾出行意願強烈。大陸今年春節假期為一月廿八日至二月四日。

兩岸方面，據央視報導，為滿足出行需求，兩岸小三通客運航線昨起每日增開六個班次，其中，泉州至金門航線每日增開二個班次；廈門至金門航線每日增開四班次，船班總數由原來的每日廿班次增至每日廿四班次。