「周末去中國」 上海迎韓潮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

繼「周五下班去中國」成為海外社交平台熱梗之後，近來，上海「含韓量」仍在猛增，尤以上海黃浦區「韓潮」濃度最高。

中新社報導，大陸休閒旅遊在線服務商同程旅行13日發布的滬上「韓潮」指數顯示，自2024年12月中旬開始，南韓入境上海的遊客呈明顯上升趨勢，截至2025年1月上旬，從釜山入境的遊客同比超過115.8%，而來滬後南韓遊客最集中的區域為黃浦區。

南韓遊客聚集到訪，讓一些過往較為冷門的小眾景點成功翻紅，比如位於上海新天地的大韓民國臨時政府舊址，就是南韓遊客來滬後必去打卡之處。在舊址門前，如今排隊組團參觀合影者特別集中，其中大多來自南韓。至於本就名聲在外的武康路、田子坊、新天地就更是南韓年輕人心目中的寶藏旅遊地。

南韓遊客在上海的旅行體驗不限於傳統的觀光和購物，他們還在社交媒體上分享自己的「特種兵旅行」經歷，利用周末在上海進行深度遊。跟隨社交媒體的達人推薦，去打卡景點和美食，探索上海的咖啡館、酒吧和夜市，這種深度遊的旅行方式不僅讓南韓遊客更加深入地瞭解上海的文化和歷史，也讓他們感受到這座城市的活力和魅力。

上海海關統計顯示，近期南韓旅客入境人數顯著增長，2024年12月，上海浦東機場口岸進出境南韓旅客超13萬人次。 　　

上海其便捷的交通和完善的設施也為南韓遊客提供極大便利。數據顯示，每周南韓往返上海的航班中，從釜山機場出發的南韓遊客最多，成為來滬最擁擠的機場，其次是首爾46.9%。 　　

同時，上海各類酒店、民宿也推出針對南韓遊客的優惠套餐。2024年12月21日到2025年1月12日，上海外灘美豪雅致酒店平均每日入住率超過91%，上海藝龍酒店平均每日的入住率更是超過98%，藝龍酒店相關負責人表示，得益於免簽政策的實施，酒店外籍遊客訂單有明顯增加。

上海浦東機場 南韓 酒店

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