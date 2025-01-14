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競爭激烈…進口藥逐漸退出陸市場 民眾嘆：未來恐一藥難求

中央社／ 台北14日電
中國大陸去年底公布國家藥品集中採購結果，因低價競爭激烈，沒有任何一間原廠藥企中標。圖／AI生成
中國大陸去年底公布國家藥品集中採購結果，因低價競爭激烈，沒有任何一間原廠藥企中標。圖／AI生成

中國去年底公布國家藥品集中採購結果，因低價競爭激烈，沒有任何一間原廠藥企中標。中國媒體報導，原廠藥（大多為進口藥）退出公立醫院已成定局，堅持使用原廠藥的民眾可能面臨「一藥難求」困境。

2024年12月30日，中國正式公布第10批國家藥品集中採購結果。中國公布的這一結果，象徵著公立醫院會以較大採購量與藥商進行價格談判，若得標能在中國市場達到一定的市占率

但據三聯生活週刊報導，在這次集中採購中，原廠藥（由最初研發的生產商製造出的藥品，中國大陸稱原研藥，大多為進口藥）無一中選，原廠藥逐漸退出公立醫院已成定局，使得不少堅持使用原廠藥的中國民眾面臨「一藥難求」困境。

女兒患有呼吸道融合病毒的一名家長表示，認為原廠藥肯定比學名藥（專利到期後由其他公司生產的藥物）更好，因此堅持讓孩子服用原研藥，但常遇到醫院無法開藥，他只好去藥店找同款藥，或驅車遠赴公立醫院的國際部尋找原廠藥。

這名家長在孩子住院治療期間，發現公立醫院選擇用仿製藥，使用原廠藥需簽屬免責聲明，程序複雜。家長表示，以前在公立醫院就診，醫生會詢問使用進口藥還是國產藥，每個人可以根據經濟能力做選擇，但目前得赴民營醫院看診，才可能有機會取得原廠藥。

身為醫學院教授的徐小姐罹患乳腺癌，原想在化療期間使用副作用較少的原廠藥，但注射針劑管控嚴格，電商平台不能販售，她最終住進民營醫院進行癌症治療，同時得負擔高額的住院費用。

報導指出，這意味著該名病患不僅要承擔藥價差異，還得負擔遠高於藥價的隱形治療成本。

報導提到，在過去9次的集中採購當中，共有32款原廠藥得標，但此次參與集中採購的藥廠降價幅度大，超過50多個產品降幅超過90%，使得原廠藥失去生存空間。

中國各地也出現以價格過高為由，將原廠藥踢出市場的情況。2024年4月，河北省醫用藥品器械集中採購中心公布110款未中選不符合掛網條件的藥品，其中有29款原廠藥，因為價格高於「上海紅線價」遭撤。

「進口藥退出公立醫院」一事，在今天早上登上微博熱搜，有網友表示，服用進口藥得去私立或民營醫院，若沒有商業保險難以負擔；也有網友認為，公立醫院應該提供自費選項供民眾自由選擇。

市占率 醫生

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