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前上海報業副總經理受賄、隱瞞境外存款 一審被判刑11年

中央社／ 台北14日電
前上海報業集團副總經理程峰在落馬一年半後，今天一審被判有期徒刑11年，罪名是受賄和隱瞞境外存款。他被查出的境外存款金額約15萬美元。圖／AI生成
前上海報業集團副總經理程峰在落馬一年半後，今天一審被判有期徒刑11年，罪名是受賄和隱瞞境外存款。他被查出的境外存款金額約15萬美元。圖／AI生成

上海報業集團副總經理程峰在落馬一年半後，今天一審被判有期徒刑11年，罪名是受賄和隱瞞境外存款。他被查出的境外存款金額約15萬美元（約新台幣495萬元）。

新京報報導，上海市第一中級人民法院14日公開宣判，對被告人程峰犯受賄罪判處有期徒刑11年，併處罰金人民幣300萬元（下同，約新台幣1350萬元）；犯隱瞞境外存款罪判處拘役5個月，決定執行有期徒刑11年，併處罰金300萬元；受賄違法所得及孳息依法予以追繳。

據報導，程峰自2006年至2023年，先後利用擔任多家公司總經理及董事長等職務上的便利，為有關單位和個人在入股合資、獲取投資、承接工程、競拍收購等事項上提供幫助、謀取利益，非法收受他人給予的財物，共計折合3851.78萬餘元，其中100萬元未實際取得。

據報導，2023年3月至5月，程峰先後多次將現金共計14.99萬美元交於其親屬帶至菲律賓，以其親屬的名義存入當地銀行，隱瞞不報。

上海一中院認為，程峰受賄數額特別巨大，隱瞞境外存款數額較大，均應依法懲處，但因他認罪悔罪，積極退贓，隱瞞境外存款罪是自首，檢舉他人構成立功，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

公開資料顯示，程峰是上海人，畢業於上海交通大學工業外貿專業，長期在上海工作，曾任上海市對外經濟貿易委員會團委書記、上海機械進出口集團副總裁、上海國際集團辦公室主任、上海國資經營有限公司董事長等，自2013年10月起出任上海報業集團副總經理，並在2018年接任上海澎湃新聞董事長。

程峰2023年7月官宣被查，同年12月被「雙開」（開除中共黨籍和公職）。

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