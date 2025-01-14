「王星事件」衝擊！陸人赴泰國機票退訂爆增155%

中國演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件對中國民眾赴泰旅遊造成衝擊，陸媒昨天引述數據說，上個週末中國至泰國機票退訂量大增155%。

界面新聞等陸媒13日作了上述報導。泰國東部春武里府旅遊協會會長塔內（Thanet Supornsahasrungsi）透露，30%至40%中國旅行團已取消當地的酒店預訂。泰國知名海景度假勝地芭達雅就位在春武里府。

不過，塔內表示，跟團遊客僅占到訪春武里府中國遊客總數的20%，其餘均為自由行遊客。

泰國近日發生中國公民失聯並被誘拐到緬甸邊境電信詐騙園區事件，重挫中國遊客赴泰信心，中國演員王星是其中一名受害者，之後在中國駐泰國大使館、泰國政府以及有關各方協助下獲救。

另據香港中通社，泰國警察總署總督察塔猜當地時間12日向中國駐泰國使館公使吳志武承諾，將進一步加強防範及打擊跨國犯罪，維護赴泰的中國公民安全。

塔猜表示，泰中兩國警方計畫合作設立協調中心，重點追查失蹤人員或被騙至泰國鄰國的案件。

報導引述泰國政府官網最新數據稱，泰國去年旅遊業吸引外國遊客3554萬人次，國際旅遊收入高達1.67萬億泰銖（約合481億美元）。排名前三的外國遊客主要來源地分別是中國、馬來西亞和印度。