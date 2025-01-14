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中國發布促文旅消費措施 有序擴大單方面免簽國

中央社／ 台北14日電

中國國務院近日發布關於促進文化及旅遊消費措施，當中提到優化入境旅遊政策，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間，及開發與過境免簽政策相匹配的特色旅遊產品線路等。

據中國政府網13日報導，中國國務院辦公廳近日印發「關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施」，包括6個方面、18項具體措施。

疫情後中國向多國實施單方面免簽，希望藉此增加入境遊人數。中國國務院公布的促進文旅消費措施，其中一項是優化入境旅遊政策，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間。用足用好現有過境免簽政策和區域性入境免簽政策，開發與過境免簽政策相匹配的特色旅遊產品線路。展開「你好！中國」國家旅遊形象推廣活動。優化離境退稅服務，推廣「即買即退」措施。

另一項措施是進一步優化營業性演出審批流程，在確保安全的前提下，鼓勵各地適當放寬大型營業性演出可售（發）票數量限制。落實巡演項目首演地內容審核負責制，巡演地不再重複進行內容審核。

其他措施包括，鼓勵有條件的地方推出文化和旅遊消費券、消費滿減和積分獎勵兌換、抽獎等優惠措施；加強旅遊市場綜合監管，嚴厲打擊不合理低價遊、強制購物、有償代約、惡意搶票囤票、「黃牛」倒票等行為；在春節前後舉辦全國春節文化和旅遊消費月；啟動冰雪旅遊提升計劃，鼓勵有條件的地區利用氣候資源，推動避寒避暑等特色產品。

措施又提到，要強化財政金融支持，加大對符合條件的文化和旅遊領域「兩新」項目的支持力度。允許地方安排地方政府專項債券資金支持符合條件的文化和旅遊類項目。擴大文旅有效投資，釋放職工消費潛力，安排錯峰休假等。

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