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福建2025對台工作 鎖定首來族

中央社／ 台北14日電

福建省昨天發布省政府工作報告，對台部分提出加強教育、衛生、司法、科技、體育、文旅等領域交流，鼓勵青少年、首來族等台灣基層民眾前往福建。

中新社等媒體報導，福建第14屆人民代表大會第三次會議13日在福州舉行，由福建省長趙龍做政府工作報告。

這一份工作報告披露的福建對台工作內容，包括2025年完善台灣民眾在福建就業、就醫、住房、養老等服務，擴大對台招生和職業資格直接採認範圍，支持更多台灣民眾積極參與基層治理，「帶動更多台灣同胞以融合發展為共同責任，不分你我同出力」。

福建官方也提出推動放寬台資市場準入，提檔升級台商投資區、台灣農民創業園。推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線。

在2024年對台工作方面，報告提及，2024年福建新獲批8個國家級台灣農民創業園，福建新設台企戶數、實際使用台資規模均居中國大陸第一。累計向金門供水3800多萬噸，廈金通氣工程大嶝LNG氣源站已具備投產條件。廈金大橋（廈門段）建設穩步推進，「小三通」客運航線年客流量達120萬人次。

福建 金門

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