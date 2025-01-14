快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

啟德碼頭「兩大船」 郵輪客點熱香港旅遊

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港郵輪旅遊業發展向好，12日迎來兩艘大型郵輪停泊在啟德郵輪碼頭。特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台分享，由於載客量理想，有郵輪公司決定增加旗下郵輪今年的在港航次。

中通社報導，近期停泊香港啟德郵輪碼頭的兩艘大型郵輪分別是「海洋光譜號」Spectrum of the Seas和Costa Serena。

羅淑佩表示，「海洋光譜號」在香港的各個航次載客量理想，不論是去日本、越南和上海的航程，每次均有約5000人登船，來自本地、內地和國際旅客均盡興而歸，郵輪公司決定增加旗下郵輪2025年的在港航次。至於Costa Serena，周末（11至12日）有韓國公司包船，接載近1800位韓國旅客來港。

星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」早前亦宣布重回香港，將在4月至12月以啟德郵輪碼頭為長期母港營運，全年提供近70個航次，有前往日本及越南等的國際航線，預計帶來8萬訪港旅客人次。

羅淑佩說，這些新航程、新客源，證實香港郵輪旅遊業恢復得不錯，商家要好好把握機會吸客。

郵輪 香港

延伸閱讀

「郵輪客來了」2艘載6800人泊香港啟德碼頭

中國人行行長：將大幅提高國家外匯儲備在港配置

港媒：涉助在逃人士 香港民研主席鍾庭耀遭帶走調查

今年首艘入境郵輪 「銀色晨曦號」訪上海

相關新聞

大陸醫院虧損破產數量飆升 民眾看病愈來愈貴

在剛過去的2024一整年，中國大陸有大量醫院破產和倒閉，和過去幾年相比，醫院破產數量快速上升。對於一般的大陸民眾而言，最關心的問題是：如果愈來愈多的醫院面臨經營壓力，虧損壓力會不會轉移給患者，看病變得愈來愈貴？哪類醫療項目會對民眾增加的負擔最大？ 另一頭，上門求診的病人與家屬訴苦「看病貴」，結果醫院仍在虧損中勉強度日、走向破產，究竟問題在哪？病人支付的高額醫療費用，又是流向何方？

北京春運人流 估1.16億人次

北京市交通委員會13日表示，春運期間，進出北京人流總量預計將達1.16億人次，日均290萬人次，較2024年上升11%。

縣域旅遊亮眼 酒店預訂量暴增

中國在線旅遊平台「去哪兒」12日發布的數據顯示，2025年春運期間出行預訂量已迎來高峰。據平台預測，1月25日或成為春運...

啟德碼頭「兩大船」 郵輪客點熱香港旅遊

香港郵輪旅遊業發展向好，12日迎來兩艘大型郵輪停泊在啟德郵輪碼頭。特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台分享，由於...

陸生假學歷風波頻傳！訛稱學歷報考港大 28歲女學生遭起訴

再有中國大陸學生因為以假學歷報考香港大專院校而遭起訴，這已是近幾個月來已知的第3起

原想海撈一筆？陳奕迅取消泰國演唱會 疑園區計劃曝光：很多傻白甜、多進貨

陳奕迅原定下月22日在泰國曼谷舉行演唱會宣布取消，官方聲明稱是「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。