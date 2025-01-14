啟德碼頭「兩大船」 郵輪客點熱香港旅遊

香港郵輪旅遊業發展向好，12日迎來兩艘大型郵輪停泊在啟德郵輪碼頭。特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台分享，由於載客量理想，有郵輪公司決定增加旗下郵輪今年的在港航次。

中通社報導，近期停泊香港啟德郵輪碼頭的兩艘大型郵輪分別是「海洋光譜號」Spectrum of the Seas和Costa Serena。

羅淑佩表示，「海洋光譜號」在香港的各個航次載客量理想，不論是去日本、越南和上海的航程，每次均有約5000人登船，來自本地、內地和國際旅客均盡興而歸，郵輪公司決定增加旗下郵輪2025年的在港航次。至於Costa Serena，周末（11至12日）有韓國公司包船，接載近1800位韓國旅客來港。

星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」早前亦宣布重回香港，將在4月至12月以啟德郵輪碼頭為長期母港營運，全年提供近70個航次，有前往日本及越南等的國際航線，預計帶來8萬訪港旅客人次。

羅淑佩說，這些新航程、新客源，證實香港郵輪旅遊業恢復得不錯，商家要好好把握機會吸客。