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縣域旅遊亮眼 酒店預訂量暴增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國在線旅遊平台「去哪兒」12日發布的數據顯示，2025年春運期間出行預訂量已迎來高峰。據平台預測，1月25日或成為春運期間單日出行人次最多的一天。同時，今年春節縣域旅遊市場表現亮眼，高星酒店預訂量實現同比翻番。

中新社報導，「去哪兒」數據顯示，目前平台上部分熱門車次車票已售罄，機票銷售量攀升。綜合春節前出行的火車票、機票銷售量看，熱門目的地為重慶、成都、北京、哈爾濱、西安、鄭州、廣州、昆明、貴陽、長沙。從機票價格看，1月17日後機票價格有明顯上漲，1月23日至1月27日價格較高，1月28日後開始回落。

從春節期間的酒店預訂量情況看，熱門目的地包括：北京、廣州、哈爾濱、上海、西安、成都、深圳、重慶、福州、大理。其中，福州成為新晉熱門城市黑馬，春節期間酒店預訂量同比增長一倍。此外，特色小城延邊，酒店預訂增幅超過四成；昆明、武漢、佛山春節酒店預訂量同比增幅也達到兩成左右。

近年來，縣域旅遊的火爆，吸引了不少連鎖酒店、國際大牌酒店到縣城開店。「去哪兒」數據顯示，截至1月12日，春節期間可預訂高星酒店的縣城數量同比增加兩成。從預訂量看，今年春節期間縣域整體的高星酒店預訂量也走俏。

春節 機票 酒店

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