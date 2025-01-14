北京春運人流 估1.16億人次

在剛過去的2024一整年，中國大陸有大量醫院破產和倒閉，和過去幾年相比，醫院破產數量快速上升。對於一般的大陸民眾而言，最關心的問題是：如果愈來愈多的醫院面臨經營壓力，虧損壓力會不會轉移給患者，看病變得愈來愈貴？哪類醫療項目會對民眾增加的負擔最大？ 另一頭，上門求診的病人與家屬訴苦「看病貴」，結果醫院仍在虧損中勉強度日、走向破產，究竟問題在哪？病人支付的高額醫療費用，又是流向何方？

2025-01-14 06:00