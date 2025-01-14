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北京春運人流 估1.16億人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京市交通委員會13日表示，春運期間，進出北京人流總量預計將達1.16億人次，日均290萬人次，較2024年上升11%。

2025年春運從1月14日開始至2月22日結束，共計40天。在進出京客流方面，北京七大火車站（北京站、北京北站、北京西站、清河站、北京南站、北京豐台站、北京朝陽站）預計將達3976萬人次，較2024年上升10%；北京兩大機場（首都國際機場、大興國際機場）預計將達1449萬人次，較2024年上升11%；公路自駕預計將達6121萬人次，較2024年上升11%。

公路自駕是春運出行的主要方式之一。為滿足新能源車主長途出行需求，北京加強服務區充電設施建設，合理布設移動充電設備，將在28個服務區投入481個充電樁和637個充電車位，實現全市所有高速公路服務區均鋪設充電設備。

據預測，今年春運整體客流將呈現節前客流分散、節後相對集中的特徵。春節前一周出京客流將明顯增多，節後農曆正月初五至正月初七（2月2日至2月4日）會迎來返京高峰。客流高峰日為2月4日，客流量將達405萬人次，較2024年上升11%。

北京市交通委員會表示，今年春運期間，旅遊流將大幅增長，探親流仍是春運客流的主體，預計在春節假期前開始陸續出京，節後集中返京。

北京 春運 機場

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