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大陸棋壇掀反腐風暴！下象棋作弊涉案者多 逾10多年全國冠軍近團滅

中央社／ 台北13日電
中國棋壇也掀反腐風暴，中國國家體育總局棋牌運動管理中心昨天通報相關事件調查情況，共41人員受處罰，其中3人被終身禁賽。圖為北京人民大會堂。（中新社）
中國棋壇也掀反腐風暴，中國國家體育總局棋牌運動管理中心昨天通報相關事件調查情況，共41人員受處罰，其中3人被終身禁賽。圖為北京人民大會堂。（中新社）

中國棋壇也掀反腐風暴，中國國家體育總局棋牌運動管理中心昨天通報相關事件調查情況，共41人員受處罰，其中3人被終身禁賽。陸媒報導稱，近10多年的象棋全國冠軍幾乎全軍覆沒。

綜合魯中晨報等陸媒近日報導，此案源於2023年4月網傳中國象棋特級大師王躍飛與郝繼超的一段涉買棋、操縱象棋比賽通話錄音，其中提到兩人疑似使用「特殊手段」在比賽中作弊，被稱為「錄音門事件」；同年10月，象棋名宿柳大華及黨斐實名舉報要求徹查。

中國國家體育總局棋牌運動管理中心12日舉行全國棋牌「賽風賽紀警示教育會」。管理中心副主任蓋紅艷通報稱，調查發現全國象棋錦標賽、全國象棋男子甲級聯賽等存在買賣棋問題，運動員參與買賣棋的主要目的是晉升等級、私分獎金和提升等級分。

有選手為獲「特級大師」等級榮譽稱號，比賽期間與多人提前安排比賽結果並協商價格；有選手為晉升「運動健將」，經中間人買通隊友和對手，以搭便車形式參加團體賽獲晉升資格；有選手兼任教練員扮演中間人主動參與商量買賣棋；有教練為團體成績帶領整隊集資參與買賣棋。

蓋紅艷表示，調查結果暴露象棋行業賽風賽紀問題，買賣棋時間跨度長，違規行為自2012至2023年長達10多年，並由下「人情棋」、「默契棋」演變為「買賣棋」。

此外涉案者多，從個別棋手逐漸衍生成利益小團體，有中間人充當買賣掮客；違規行為隱蔽度高，大部分選手在賽事期間商量賽果、金額，有人甚至攜帶大量現金至賽區或經親友帳號交易。

據中國象棋協會微信公眾號，這次共41人涉及以行賄、受賄等方式參與買賣棋等違規行為，其中趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號；王廓、孫勇徵、郝繼超、黨斐、崔革等34人被處以禁賽6個月至7年6個月，4人被通報批評。

據報導，除了少數人，近10多年來的中國象棋全國冠軍這次幾乎全被通報處理，全軍覆沒。

被通報終身禁賽的3人均為象棋全國冠軍，其中趙鑫鑫是中國第5位全國冠軍、亞洲冠軍、世界冠軍的「大滿貫」獲得者；汪洋是中國象棋第20位棋王；鄭惟桐為中國象棋第18位棋王；王天一曾4次獲得中國全國象棋個人錦標賽冠軍。

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