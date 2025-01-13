陸生假學歷風波頻傳！訛稱學歷報考港大 28歲女學生遭起訴
再有中國大陸學生因為以假學歷報考香港大專院校而遭起訴，這已是近幾個月來已知的第3起。
綜合本地媒體今天的報導，最新被起訴的中國大陸女生叫李思萱，28歲，被控於2021年底至2024年中期間，向港大職員訛稱自己擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，從而不誠實地取得港大應用語言學文學碩士課程。
她被控持有虛假文書及為取得入境證而作出虛假陳述等3項罪名，今天在沙田裁判法院出庭，獲准以港幣20萬元（新台幣80萬元）現金等條件保釋外出，案件押後至2月14日再訊。
去年底，先後有兩名中國大陸學生同樣以假學歷報讀本地大專院校而被起訴，其中一名23歲男生被判囚3個月，另一名24歲女生被判囚17週，扣除被扣押時間，判刑後即時遣送大陸。
前年中起，本地大專院校陸續出現假學歷風波，其中以港大的個案最多，香港警方調查後指出，涉事學生都是中國籍。
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