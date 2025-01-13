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原想海撈一筆？陳奕迅取消泰國演唱會 疑園區計劃曝光：很多傻白甜、多進貨

香港01／ 撰文／許祈安
陳奕迅原定下月22日在泰國曼谷舉行演唱會宣布取消。其後陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團「經理」制訂滲透陳奕迅粉絲「作戰計劃」。示意圖。圖／AI生成
陳奕迅原定下月22日在泰國曼谷舉行演唱會宣布取消。其後陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團「經理」制訂滲透陳奕迅粉絲「作戰計劃」。示意圖。圖／AI生成

陳奕迅原定下月22日在泰國曼谷舉行演唱會宣布取消，官方聲明稱是「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題」。

其後陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團「經理」制訂滲透陳奕迅粉絲「作戰計劃」，更聲稱「來泰國看演唱會的傻白甜很多，既有年輕漂亮的女孩兒，也有富貴多金的男人，咱們一定要把握住這個機會，多進貨，大家都過個好年」。

作戰計劃：扮成陳奕迅粉絲「找演唱會搭子」

網傳一張聊天截圖顯示，有人聲稱他在詐騙園區逗留了三個月，園區「經理」在開會中特別提到了陳奕迅在泰國曼谷的演唱會。那些前往觀看演唱會的年輕人成為了他們的目標，他們甚至制訂了周密的行動計劃。

園區「經理」強調，來看演唱會的年輕漂亮女孩很多，大多數是傻白甜，也有腰纏萬貫的男人，一定要把握這個機會，好好過個年。

隨後，他曝光了園區「經理」的計劃，包括要求員工扮成陳奕迅的粉絲，在網上「找演唱會搭子」，可以假裝自己是泰國留學生，精通泰語，可以給粉絲當導遊，還要強調自己是陳奕迅的「鐵粉」，甚至還準備好了旅遊攻略。目的只有一個：把人騙過來。帖文形容「經理」拍著胸脯保證，獎金提成絕對少不了。

「經理」更直接指示園區的男性員工扮成出租車司機或三輪車司機等，把那些剛下飛機的粉絲接走。

陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團制訂滲透粉絲「作戰計劃」。圖／截自網路
陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團制訂滲透粉絲「作戰計劃」。圖／截自網路
陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團制訂滲透粉絲「作戰計劃」。圖／截自網路
陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團制訂滲透粉絲「作戰計劃」。圖／截自網路
陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團制訂滲透粉絲「作戰計劃」。圖／截自網路
陸網傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團制訂滲透粉絲「作戰計劃」。圖／截自網路

網友瀏覽小紅書帖文：話術太像搞電詐

此外，另一張網傳的小紅書帖文截圖顯示，有網友稱，「在那種猶豫是否去泰國看演唱會的帖下面評刷論區裡看到有一個說自己在泰國讀過書，會泰語，可以一起去演唱會，但她還在收票，能收到就去看，收不到就去場外打卡然後陪玩之類的，還可以提供省錢攻略，讓加群，她到時候會在群裡發攻略和一些注意事項」。

該帖文形容，「這些話術也太像搞電詐的了，關鍵是還有好幾個追星人去私（私訊）她，我真懷疑裡面說要加她的有幾個都是托兒（看她主頁是有一點追星的東西，但這個完全可以偽裝）國外追星還是最好找知根知底的搭子結伴而行吧，演唱會有很多次，你的命只有一次。」

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 曼谷 泰國 演唱會 詐騙 陳奕迅

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