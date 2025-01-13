演唱會下沉縣城…為一首歌 奔赴一座城遊玩

2025年伊始，來自浙江湖州的遊客蔣虹雯和朋友相約紹興諸暨，開啟兩天一夜「奔縣」遊玩。

中新社報導，「我們喜歡的歌手在諸暨西施跨年音樂節上登台演唱。」蔣虹雯表示，追隨偶像腳步，她們第一次來到這座小城，提前做了旅遊攻略，打算多留一些時間，通過美食了解這裡。 當下，跟著演唱會、音樂會去旅行已成為年輕群體的新風尚。為一首歌奔赴一座城的遊玩趨勢，更被認為是縣域文旅新機遇。

梳理發現，過去一年，演唱會下沉（到基層）縣城市場。中國大陸多地小城相繼舉辦多元演唱會、音樂節，吸引年輕人奔赴，帶動文旅產業的發展。 ‌

諸暨是一個縣級市，隸屬浙江省紹興市‌，是中國古代四大美女之一西施的故里。

「這樣的大型演出，不再是一線城市樂迷的專屬。對諸暨來說，通過音樂節的形式，讓古老的城市和年輕態文化之間產生共鳴，碰撞出前所未有的化學反應。」據諸暨市文化旅遊集團相關負責人介紹，音樂節、演唱會不僅是娛樂活動，也是展示城市經濟的窗口，更是傳承文化的重要載體。

數據顯示，在此次音樂節期間，諸暨共接待遊客22.5萬人次，其中，接待過夜遊遊客12.8萬人次，住宿餐飲實現營業額3821.2萬元人民幣，環比增長287.5%。

在衢州市開化縣，來自台灣的信樂團在當地舉辦了2025跨年演唱會。

為了讓遊客留下來，當地推出看演唱會免費遊景區活動，購買演唱會門票的遊客，可在一定期限內免費遊根宮佛國文化旅遊區等景區。

「小籠包、春餅、年糕……很難想像這些美食是我在嵊州音樂節上吃到的。」杭州音樂愛好者曹婷婷表示，在嵊州舉行的BAOBAO音樂節是她2024年印象最深刻的活動，音樂節那天遭遇小雨天氣，但主辦方迅速因應，推出一系列溫暖人心的服務舉措，包括現煮熱牛奶以及免費供應嵊州小籠包等。