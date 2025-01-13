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廣州一德路 年貨一條街

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
一德路是廣州著名的海味街，隨著春節臨近，各家商舖內擺放著的蝦仁、魚乾等海味乾貨吸引民眾採購。 （中新社）
一德路是廣州著名的海味街，隨著春節臨近，各家商舖內擺放著的蝦仁、魚乾等海味乾貨吸引民眾採購。 （中新社）

新春臨近，廣州人置辦年貨的熱情漸漲。被譽為廣州人過年第一站的一德路，再次成為城市焦點。這條年貨一條街，有鮑參翅肚、魷章墨魚、三菇六耳、蟲草燕窩、乾果堅果等300多種農副產品，從高端食材到普通輔料應有盡有。

中新社報導，踏進一德路，海味乾貨特有鹹香撲鼻而來。街道兩旁，滿滿噹噹的海味乾貨擺在櫃面上，增添喜慶氛圍。市民客商穿梭在各個店舖之間，只需微微一嗅，便能辨別海味的品質優劣。從接近百元（人民幣，下同）就能買到的干貝，到上千元甚至上萬元的鮑參翅肚，這裡能滿足市民們不同需求。 　　

「每年過年前都要來逛逛，買點海味回去，這才有過年的味道。」廣州市民李阿姨袋子裡裝有精心挑選的花膠（魚鰾乾製品），花膠搭配老母雞、排骨等入湯，適合寒冬臘月裡，家人滋養身體。 　　

為迎接銷售熱潮，一德路從10日起舉辦首屆「尋味一德路」海味嘉年華，持續5天，開展海味產品品鑒和烹飪方法演示、海味質量鑑別、「鮑、參、翅、肚、燕窩」專題講座等活動。 　　

「海味乾貨對於廣府人而言非常重要。這個月生意較往常好很多，大家都要經常加班。」廣州市海味乾果行業商會會長田純青介紹，商家們精心挑選品質上乘的海味，無論是晾曬、烘乾，還是泡發、腌製，每一道工序都遵循傳統工藝。     　　

廣州一德路海味乾果市場有著悠久歷史，始於清末年間，如今，從原先的果欄、魚欄、菜欄「三欄」攤檔，發展成為海味乾果集散中心。目前一德路有2000多家商戶，行棧、貨倉毗鄰。 　　

在消費多元化時代，一德路許多商家也與時俱進，加入現代營銷方式。一些電商平台也推出了一德路海味乾貨的線上銷售管道，讓更多人便捷地購買到傳統年貨。

年貨 廣州 電商

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