港大北大畢業生進煙草廠 員工：吃飽更重要
中國多地煙草公司近日公布應屆生錄取名單，一些一線生產職位出現香港大學、北京大學等名校畢業生身影。這種「高學歷低就」現象引起討 論和質疑，但工廠員工認為「吃飽更重要」。
綜合九派新聞等陸媒日前的消息，從浙江中煙杭州、寧波兩地生產技術操作工作擬錄取名單可見，聘用的123人不乏北京大學、復旦大學等中國名校畢業生，還有一些人畢業於香港大學、雪梨大學等海外名校；在濟南捲菸廠招聘的95名應屆生中更有3名博士生。
有中國網友質疑，捲菸廠一線工作原本專科生也可以做，高學歷人才來做屬於學歷浪費。
不過，報導引述湖北某煙草廠一名員工表示，在中國目前的就業和經濟形勢下，高學歷人才的選擇可以理解，「大多數人讀書都是為了找一份過得去的工作，比起學歷浪費，吃飽肚子更重要」。
中國教育界人士、21世紀教育研究院院長熊丙奇則認為，這類現象不足為奇，不應該質疑或批判。
熊丙奇表示，就業市場是雙向選擇、擇優錄用的。學生選擇去捲菸廠是結合自身能力、現實就業情況及薪資等多方因素做出的選擇。
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