港府：28名港人被誘騙到東南亞 至今12人自由仍受限

中國演員王星被綁架到緬甸詐騙園區獲救，再度觸發其他受害者家屬尋求官方營救。香港保安局表示，去年第2季起接獲28例疑被誘騙到東南亞、被禁錮從事非法工作的求助個案，當中12人報稱自由仍受限制。

綜合明報等港媒今天報導，香港保安局表示，去年第2季起，港人懷疑被誘騙到東南亞國家、被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象，至今共接獲28例求助個案，當中16人已回港；餘下12人報稱人身自由仍受到限制，但仍能與家人或專責小組聯絡。

保安局表示，鑑於近期事態發展，今天局方將率來自警隊和入境處的專責小組成員前往泰國，進一步跟進求助個案。

保安局表示，一直高度重視有關個案，在泰國期間，專責小組成員將會與中國駐泰使館、泰國打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況，交流情報，並請有關當局盡力協助營救相關求助人士。

王星獲救後，近日有同樣懷疑被誘騙到泰國、之後被送往緬甸詐騙集園區的港人家屬到泰國駐港總領事館請願，希望泰國政府可以協助營救被困家屬。有家屬稱曾被要求繳付50萬美元贖金。