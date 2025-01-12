僅8.8公分！陸發現世界最小蜥腳類恐龍足跡化石

「蜥腳類恐龍」是目前已知演化上出現過的最巨大陸生動物，牠身形龐大，有長長的頸部和尾巴，粗壯的四肢支撐著如酒桶般的身軀。大陸科學團隊近日宣布在西藏昌都市凍多村，新發現了一批侏羅紀中期的蜥腳類恐龍足跡化石，不過特別的是，發現的足跡尺寸最小僅8.8公分，是目前世界上發現最小的蜥腳類恐龍足跡。

新華社報導，大陸地質調查局和北京中國地質大學等單位的聯合科學研究團隊10日宣布，在西藏自治區昌都市凍多村發現2處重要恐龍足跡化石點，距今約1.7億至1.66億年，包含早期蜥腳類和獸腳類恐龍的足跡記錄，相關成果日前發表於國際古生物學期刊《歷史生物學》。

在第1個化石點，3個連續的、長度約42公分的獸腳類恐龍足跡構成了一條行跡，根據其形態學特徵可歸類在實雷龍足跡科。經研判，這種恐龍體長可能達到6公尺。

第2個化石主要是尺寸較小、孤立的蜥腳類恐龍足跡，足跡長度從8.8公分到15.5公分不等，可能由6隻以上的恐龍留下。 中國地質大學副教授邢立達指出，「此類微小的蜥腳類足跡相當罕見，韓國的白堊紀地層有過12.2公分的足跡記錄，內蒙古白堊紀早期地層則記錄過11.5至13公分的足跡」，邢立達分析，這些新記錄表明，研究區可能存在體形較小的蜥腳類恐龍。

邢立達稱，此次恐龍足跡化石的發現，進一步強化了學界假設，即在大陸西南地區東部，侏羅紀中期的恐龍動物群以蜥臀目恐龍為主，也表明西藏地區恐龍學研究的巨大潛力。

西藏昌都位於青藏高原東部，據報導，此研究區的侏羅紀地層最大厚度超過4800公尺，2023年7月，大陸地質調查局自然資源實體地質資料中心計畫小組於昌都開展工作時，在凍多村一段鄉村道路兩側的石壁上，發現了疑似爬行動物腳印，隨即與遺跡學專家合作組成考察隊開展研究。