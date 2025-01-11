沒錢回家過年 大陸頻傳農民工爬高樓怒喊「還血汗錢」討薪

農曆春節將至，中國近日頻傳農民工跳樓討薪。因為遭欠薪沒錢回家過年，他們爬上樓頂、鷹架高喊「還我血汗錢」威脅跳樓的畫面層出不窮。農民工被逼採取極端方式，但當局認定這是「非法討薪」，擾亂公共秩序，至少行政拘留5天。

X平台「李老師不是你老師」發布中國網友爆料的影片顯示，7日至10日，四川宜賓、甘肅、河南鄭州、江西南昌、廣東、陝西西安等地，相繼發生農民工爬上樓頂威脅跳樓的討薪事件。

在此之前的4日，廣東肇慶一群工人甚至登上當地住建局樓頂揚言跳樓討薪。

跳樓討薪過去在中國是較少見的極端方式，如今卻變成常見畫面，主因是農民工拉橫幅圍堵欠薪公司與單位，通常沒多久就被驅離；而威脅跳樓不但在社群更容易引發關注，警方與相關單位也必須進行勸離，消防單位還得鋪設氣墊以防墜樓，處理難度要高得多。

跳樓討薪頻傳，反映出中國經濟惡化下的困局。隨著房地產市場崩跌，地方政府債台高築，建築業欠薪日趨嚴重。作為底層勞動者，農民工往往是直接受害者。

中國當局近期不斷強調要打擊整治「惡意欠薪」並依法嚴懲，同時也警告「非法討薪」將面臨處罰。

以四川省為例，凡是採取拉橫幅、堵塞道路、阻礙交通、封鎖出入口等方式，或者採取跳樓、爬塔吊、切斷水電、衝擊施工現場、圍堵衝擊國家機關辦公區域、擾亂現場調處管理秩序等方式討要工程款或工資，妨礙正常施工、辦公秩序，嚴重影響調處工作的，均屬「非法討薪」。

社群訊息顯示，農民工冒險爬樓頂討薪，視為擾亂公共秩序。根據中國「治安管理處罰法」第23條，情節較重的可以處5日以上、10日以下拘留，可以併科人民幣500元（下同，約新台幣2250元）以下罰款；如果是聚眾實施此類行為，對首要分子處10日以上、15日以下拘留，可以併科1000元以下罰款。

根據中國最高法院兩週前通報，2024年1至11月，全國法院受理一審勞動爭議案件59萬件，受理一審勞務合約糾紛案件66萬件。

根據通報，2024年1至11月，全國法院受理拒不支付勞動報酬罪刑事案件約1000件，受理一審追索勞動報酬糾紛民事案件約8.2萬件；截至去年12月中旬，全國法院共執結涉農民工案件約6.9萬件，執行到位金額17.2億元。

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