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香港進入流感高峰期 出現今年首宗兒童感染流感後嚴重個案

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港出現今年首宗兒童感染流感後嚴重個案，目前人在醫院。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
香港出現今年首宗兒童感染流感後嚴重個案，目前人在醫院。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

香港出現今年首宗兒童感染流感後嚴重個案，目前人在醫院，香港衛生防護中心說這名男童未接種疫苗，香港目前有逾一百六十間學校拒絕拒絕安排到校接種流感疫苗服務，呼籲這些學校的家長帶子女接種流感疫苗。

香港衛生防護中心說，一名四歲男童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌，目前仍然留醫，情況嚴重。患病的男童過往健康良好，上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，星期日到私家醫院普通科門診求診，星期二再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。男童星期三轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，他的鼻咽採樣樣本證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。

香港衛生防護中心說，男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵，男童就讀的幼稚園未有參加季節性流感疫苗學校外展計劃。

香港衛生署說，目前全香港有逾一百六十學校拒絕參加到校為學生接種疫苗的服務，呼籲這些學校的家長盡快帶子女接種流感疫苗，重申接種流感疫苗是其中一種最有效預防流感及併發症的方法，同時可大大減少留醫和死亡風險。

港府醫務衛生局局長盧寵茂稱，今年已出現首宗兒童感染甲流後嚴重個案，該名無接種流感疫苗的男童目前在瑪麗醫院深切治療部留醫。天氣轉冷加上進入流感季節，未來一兩個月香港流感個案持續上升，已出現今年首宗兒童感染流感後嚴重個案。香港九成學校已參與計劃，期望餘下學校盡快參與，

香港醫院管理局行政總裁高拔陞說，香港踏入流感高峰期，近兩星期急症室求診人次明顯上升，近日入住內科病房的人數上升至超過千人，對醫院帶來很大壓力，但相信醫院有一定經驗處理服務需求，預計農曆新年後一至兩周會到達求診高峰。

流感疫苗 香港

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