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水軍、造假、炒作亂象頻傳 陸網信辦出手管制MCN機構

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在大陸用以服務網路創作者的MCN機構，其數量在過去幾年激增，也引發出各種假資訊傳播、水軍、人設造假等亂象，大陸官方近日決定對相關機構出手管制。圖為遊客在西安大唐芙蓉園拍照遊玩。（圖／取自新華社）
在大陸用以服務網路創作者的MCN機構，其數量在過去幾年激增，也引發出各種假資訊傳播、水軍、人設造假等亂象，大陸官方近日決定對相關機構出手管制。圖為遊客在西安大唐芙蓉園拍照遊玩。（圖／取自新華社）

在大陸服務網路創作者的MCN機構，其數量在過去幾年激增，也引發出各種假資訊傳播、水軍、人設造假等亂象，大陸官方近日決定對相關機構出手管制。大陸國家互聯網信息辦公室10日就《網絡信息內容多渠道分發服務機構相關業務活動管理規定（草案稿）》向社會公開徵求意見。

MCN機構會與多個創作者簽約合作，提供觀眾開發、節目內容規劃、創作者合作、數位著作權管理、營利或銷售等服務，合作對象包括圖文創作者、短影音創作者、直播主播等。隨著社群媒體平台、短影音、直播平台迅速發展，要成為網路創作者的門檻比起過往更低，也讓MCN機構的數量在過去幾年激增。艾媒資訊數據顯示，2023年大陸的MCN機構數量已達到47,177家，預計2025年突破6萬家。

財新網指出，在追逐流量、蹭熱點的平台流行文化之下，內容生產者容易有造假衝動，用假資訊干擾傳播秩序，也常常出現網紅或明星缺乏社會責任感，在直播間言行失當。

多條規定點名炒作行為，包括不得翻炒舊聞舊事，蹭炒社會熱點事件，誤導公眾，嚴禁渲染炒作突發案事件，消費災難事故，違規展示違法犯罪行為細節。此外，不得利用「網紅兒童」牟利，包裝、炒作未成年人，影響未成年人身心健康；宣揚不良價值觀，傳播不良生活方式，鼓吹低級趣味。

資訊真實性方面，不得製造發布網絡謠言，不得編造虛假或引人誤解的背景、情節、人設，進行惡意行銷；不得虛構關注度、瀏覽量、點擊量、評價評分、投票量、消費金額等數據，通過人工方式或技術手段實施流量造假，批量發布同質化內容等網路水軍行為。

草案還明確網路資訊內容服務平台所承擔的管理責任，像是要求平台應當以顯著方式，在網路帳號資訊頁面展示該帳號所屬MCN機構名稱。比如說抖音等平台從2022年7月開始要求網紅的主頁應顯示所屬MCN機構名稱。

創作者 直播主 社群媒體 網紅 網路

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