官方：李宜雪患嚴重精神障礙被接出院 網友要求亮相

長期控訴「被精神病」、日前再度被送往精神病院的中國江西女子李宜雪，近況廣受關注。江西南昌警方今天通報，聲稱李宜雪患有「特定恐怖障礙」等精神疾病，屬「嚴重精神障礙」，今早已由其父親自江西省榮軍優撫醫院接送出院。

儘管如此，李宜雪的現況仍受到部分中國網友關注。其中有網友針對這項通報表示，官方讓李宜雪「公開亮個相」，比發再多的通報更有用。

這項由江西省南昌市公安局西湖分局及南昌市西湖區南浦街道辦事處聯名發布的長篇通報，有不少篇幅是在指控李宜雪的「精神病史」，包括她2019至2024年曾有多次擾鄰紀錄，警方因此累計出勤34次，其中包括揚言自殺、侮辱誹謗、高空拋物、音響擾民，導致其上下層4戶鄰居因此搬家等。

通報宣稱，現年33歲的李宜雪，2024年12月14日凌晨在家中接受精神鑑定後即在家閉門不出，還經常把長柄鐮刀的刀尖伸出門外，遂由社區幹部在21日報警。22日，李宜雪在公安、消防、社區、衛健、婦聯、民政等多部門人員聯合上門下，被送往江西省榮軍優撫醫院就診。

這項通報說，經過「全面細緻的檢查」及近2週的醫學觀察，今年1月4日，江西省榮軍優撫醫院專家組形成最終診斷及評估結論，指李宜雪患有「強迫性障礙，特定恐怖障礙，人格障礙」，判定她的病情屬於「嚴重精神障礙」，危險性評估為3級。

通報提到，院方因此建議李宜雪留院治療，但遭其本人及父親拒絕。1月6日，李父向醫院書面申請將李宜雪接回家，院方對李宜雪及李父選擇出院的相關要求、風險管控、緊急救濟辦法等進行告知，李父遂於今天為李宜雪辦理出院手續，自醫院接走。

李宜雪自2024年12月22日被強制送往精神病院後，行蹤持續受到中國民眾關注，其中包括中國律師及醫師，紛紛質疑官方將李宜雪強制送往精神病院的法律依據及醫學依據；而李宜雪人身安危的相關傳言也在中國網路上流傳，不一而足。

官方今天發布上述通報後，部分中國網友仍然質疑通報的真實性。其中有網友表示，官方與其發布長篇大論的通報，都不如讓李宜雪「公開亮個相」有用，否則通報發得越多，大家就越不信；還有網友質疑，李宜雪在通報裡被說得十分不堪，官方明顯是在對她「潑髒水」。

除了治療病患，中國精神病院長久以來，一直被視為兼具警方「維穩」及「控制特定對象」的功能，這類當事人往往成為「被精神病」的對象，因此與中國警方同遭詬病的「指定居所監視居住」一樣，長期受到民間及外界質疑。

李宜雪2022年間舉報當地輔警對她猥褻後，反被強制送往精神病院近2個月，此後屢屢透過網路控訴維權，成為官方頭痛人物。今年12月14日，她一連發出2則只有字幕的求救短片，指控當地派出所長帶了10幾個人直闖她家，並指「他們太可怕了，10幾個男的對付我」，瞬間引爆中國網友情緒，紛紛表達關切及支持。