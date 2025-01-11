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為搏眼球發西藏男童被埋造假影像 涉案網友遭行政拘留

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
西藏定日縣7日發生規模6.8地震，網上流傳一組小男孩被埋在廢墟當中的照片，經網友和陸媒檢驗，發現實際上是在去年11月由AI生成的影像。（圖／取自央視）
西藏定日縣7日發生規模6.8地震，網上流傳一組小男孩被埋在廢墟當中的照片，經網友和陸媒檢驗，發現實際上是在去年11月由AI生成的影像。（圖／取自央視）

西藏定日縣7日發生規模6.8地震，網上流傳一組小男孩被埋在廢墟當中的照片，經網友和陸媒檢驗，發現實際上是在去年11月由AI生成的影像。後經大陸公安單位調查，發現是位於青海的一位網友故意將這組影像與地震資訊連結在一起，目前該當事人已依法被行政拘留。

1月7日上午9時5分，西藏定日縣發生規模6.8地震，造成126人死亡。網上出現大量災區救援影像，其中有一組 「小男孩被埋」的照片在網路上廣泛傳播，畫面並寫有「西藏日喀則地震」等關鍵字，引發網民關注。

大陸官媒央視9日播出《真相來了：「地震被壓在廢墟下的小男孩」圖片系AI生成》，披露網絡上被冠以「西藏日喀則地震」相關的不實資訊其實是人為編造，有人通過盜用網路平台的AI生成素材，移花接木發布虛假地震資訊。

央視報導，鑒於該圖片存在明顯AI生成痕跡，大陸公安機關網安部門迅速展開核查，經查，上述圖片的確由AI工具創作，原作者在2024年11月18日發布相同畫面的短影音，並未關聯地震且聲明是AI生成。

網上也有網友查證，發現這組影像是由帳號名為「AI小芭芘」的帳號上傳的，作者有明確說明此為AI工具創作。但經過多手傳播，如今成為暗示日喀則地震的災區照片。

經大陸公安單位調查，是青海一位網友為博取眼球，將「小男孩被埋圖」與日喀則地震相關的資訊進行關聯拼湊、移花接木，混淆視聽、誤導群眾，致使謠言資訊傳播擴散。目前，涉案人員已被屬地公安機關依《中華人民共和國治安管理處罰法》和《中華人民共和國刑法》進行行政拘留。

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