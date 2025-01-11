考中文還是數學？深圳4年級數考試成閱讀理解 教師驚：我都寫不完

深圳市南山區小學周四（1月9日）舉行數學期末考試，卻因考試題目太難延長20分鐘，事件引發廣泛關注。南山區教育局工作人員周五（1月10日）證實情況，並稱「比較難的原因是新課程標準頒布以後，國家義務教育質量監測命題方向和重點發生了比較大的轉變，試題比較綜合。」

綜合陸媒報導，南山區小學四年級數學期末考試，原計劃考試時間90分鐘，一共36道試題，整整6頁A4紙，平均每道試題150秒鐘，期間學生需完成讀題、理解、思考、計算、書寫等。有中學數學老師看到試卷後亦感慨，「別說小學四年級學生了，我都寫不完！」

有網友評論表示，這些試題句句有主謂賓結構，段段有原因結果，閱讀量太大，不像傳統的數學題。

深圳市南山區小學數學期末考試，四年級數學試題。（微信公眾號＠國培學業規劃） 深圳市南山區小學數學期末考試，四年級數學試題。（微信公眾號＠國培學業規劃）

當中，第一道選擇題的題目就是，「《長城謠》是一首膾炙人口的愛國歌曲，其歌詞中『四萬萬同胞心一樣』，表達了全國人民團結一心、保家衛國的決心和信念。要從四個選項中選出對『四萬萬』理解錯誤的選項。」而下方四個選項也不是單獨的數字，而是四個陳述句。

縱覽該試卷的試題，並非單純地計算考試，除了需要運用邏輯推理外，也需做好閱讀理解才行。

當日，話題「期末試卷太難延時20分鐘」就登上大陸各社交平台的熱搜榜，有家長在相關話題評論區表示，擔心孩子因題太難受到打擊。不過，也有網友表示，細看試卷試題並不難，比單純計算解決問題更能活躍思維。

對此，南山區教育局工作人員證實情況，並表示試題是由教育科學研究院出的，比較難的原因是新課程標準頒布以後，國家義務教育質量監測命題方向和重點發生了比較大的轉變。

該工作人員續指，「（試題）比較綜合一點，主要還是想要讓學生在現實生活中綜合運用各學科知識，解決數學問題，四年級學生可能在第一次接觸考試不太適應也是正常的。」

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文章授權轉載自《香港01》