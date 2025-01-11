校園霸凌？官方掩蓋？陝西蒲城職校學生死亡引爭議

社交媒體上的視頻顯示，在陝西蒲城縣一名職校學生非正常死亡之後，一群抗議民眾和警方發生了衝突。

路透社通過社交平台X上發布的多個視頻證實相關衝突發生在蒲城縣職業教育中心，但是從視頻本身無法確定事件發生的日期。

其中兩段視頻顯示數十名身著防暴裝備的警察從憤怒的人群中撤退，示威群眾向他們投擲棍子等硬物。

在另一段視頻中，幾名警員衝上去抓住了一名婦女，而在幾米之外另一名警員用警棍多次毆打靠近他的一名男子。

蒲城縣所在的渭南市公安局沒有回應路透社對相關視頻內容置評的請求。

蒲城縣職業教育中心一名黨姓學生於1月2日在校死亡。當地政府三天後（5日）深夜通報，稱警方經過現場勘查、調閱監控，認定這名學生是高空墜落死亡，「目前排除刑事案件」。

官方調查組發布的通告稱，2025年1月1日晚10時許，黨某在4樓宿舍因郭某（該校一年級學生）與徐某（郭某同鄉）聊天影響自己休息，與郭某發生口角和肢體衝突。隨後，黨某在學生會成員陳某的陪同下前往一樓，向政教處副主任雷某反映情況。雷某將黨某和郭某帶到值班室進行調解後，兩人返回宿舍。次日凌晨3時許，黨某的舍友黃某在如廁時發現宿舍陽台窗戶下放有一張木凳，推拉窗呈開啟狀態，且金剛網紗窗已被卸下，而黨某則已倒在窗外樓下。

調查組稱對現場進行了勘察，查看了監控錄像，也對死者屍體進行了外部檢查。根據總部位於紐約的「中國人權」組織（Human Rights In China）在X平台發布的消息，死者親屬被禁止檢查屍體，並且在要求查看監控錄像時被告知學校監控系統遭到損壞。

一名自稱是死者母親的用戶在抖音上發文稱，她在事發後到達學校後被校方人員阻止去看孩子，之後被直接帶到殯儀館，看到死者遺體上有多處淤青懷疑是打鬥造成，但被校方人員攔住不允許拍照。死者的手機也被沒收，裡面的照片被刪除。外界猜測，死者生前可能遭到校園霸凌。「中國人權」表示，這一系列做法引發公眾猜測校方可能是為了掩蓋真相。

有關蒲城警民衝突的事件在中國互聯網上遭到封鎖，關於學生黨某的死亡事件也僅能查到官方調查組通報的信息，微博上相關帖文下面的評論也被部分屏蔽。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員趙力濤對新加坡《聯合早報》表示，地方政府把維穩視為頭等大事，因此當出現敏感的學生校內傷亡事件時，當局初期會采取一些壓制手段控制事態，但現實情況是事態發展往往難以預測，官方披露信息、處理問題的方式有時候過於簡單片面，溝通不足，加上原本可能就存在信任不足的問題，不論官方做出怎樣的解釋、拿出怎樣的證據，民眾仍然不願意相信這是事情的全部真相。

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