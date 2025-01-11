香江風情／香港六合彩 有望救財政？

二○二五年開年傳奇，是香港六合彩頭獎金額巨大，連續打破最高紀錄，是以新年新話題就是六合彩，從人人橫財有夢，到中獎幸運兒是辭職還是放大假，都討論得很熱烈。

香港六合彩跟台灣大樂透有同有異，新年伊始，香港六合彩第一期特設七千五百萬港元「多寶獎」，馬會說若以十港元一注獨中，估計頭獎可抱走一億港元。這帶來年底到開年之初的六合彩熱潮。一月二日晚開獎，居然頭獎無人中。由二日到七日，頭獎累積逾億港元，高達一億二千八百萬港元，又是一星期的橫財大夢。

到七日晚上有巨獎超級六合彩，開今年六合彩第二期，結果有三張彩票入圍頭獎，其中一張一注、兩張半注。那一注十港元獲獎者拿到近七千萬港元的頭獎。接下來不斷有獲獎人的資訊，說得獎人是一名水警，又說他獲獎後沒有辭職而是請了長假，有人猜是擔心人情負擔，有人猜是一家老小去度假享受人生。

香港六合彩誕生在上世紀七○年代，當時港英政府設立「香港獎券管理局」，委託香港英皇御準賽馬會推出多重彩獎券，一年後才正式改為「六合彩」，投注方式是三十六個數字選六，每注只要二港元，發展到今天是四十九數選六，一注十港元。

港英當局設六合彩，用意是取替地下賭博「字花」，除了激發港人做善事的愛心，也是想令香港人在高壓的生活狀態下，能有點愛好，能有點夢可做。而六合彩還真的就融入港人生活，香港的粵語殘片中都有不少六合彩、賭馬的情節，那就是透過中頭獎，一夜可暴富，滿足升斗小民的發達念想。

今天香港六合彩熱度不減，香港經濟和社會已大變，其中一變是經濟大不如前，港府赤字突破千億港元，不少方面想方設法，盼香港能走出赤字困惑。最新有學者提出，港府藉發債融資，以應對經濟轉型時的財赤問題。也許因應近日六合彩傳奇，有香港金融界人士提出，港府財赤，想打馬會主意，不如增加六合彩號碼、提高頭獎金額，應可提高投注額，這樣可抽「夢想稅」，相信投注者不會介意。