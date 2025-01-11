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香江風情／香港六合彩 有望救財政？

聯合報／ 香港特派員李春
香港賽馬會今期的六合彩頭獎基金高達1.28億港元，若以10港元一注獨中，將是香港六合彩史上最高的頭獎彩金。 圖為香港市民到香港賽馬會一投注站購買將於當晚攪珠開獎的六合彩彩券。 中新社
香港賽馬會今期的六合彩頭獎基金高達1.28億港元，若以10港元一注獨中，將是香港六合彩史上最高的頭獎彩金。 圖為香港市民到香港賽馬會一投注站購買將於當晚攪珠開獎的六合彩彩券。 中新社

二○二五年開年傳奇，是香港六合彩頭獎金額巨大，連續打破最高紀錄，是以新年新話題就是六合彩，從人人橫財有夢，到中獎幸運兒是辭職還是放大假，都討論得很熱烈。

香港六合彩跟台灣大樂透有同有異，新年伊始，香港六合彩第一期特設七千五百萬港元「多寶獎」，馬會說若以十港元一注獨中，估計頭獎可抱走一億港元。這帶來年底到開年之初的六合彩熱潮。一月二日晚開獎，居然頭獎無人中。由二日到七日，頭獎累積逾億港元，高達一億二千八百萬港元，又是一星期的橫財大夢。

到七日晚上有巨獎超級六合彩，開今年六合彩第二期，結果有三張彩票入圍頭獎，其中一張一注、兩張半注。那一注十港元獲獎者拿到近七千萬港元的頭獎。接下來不斷有獲獎人的資訊，說得獎人是一名水警，又說他獲獎後沒有辭職而是請了長假，有人猜是擔心人情負擔，有人猜是一家老小去度假享受人生。

香港六合彩誕生在上世紀七○年代，當時港英政府設立「香港獎券管理局」，委託香港英皇御準賽馬會推出多重彩獎券，一年後才正式改為「六合彩」，投注方式是三十六個數字選六，每注只要二港元，發展到今天是四十九數選六，一注十港元。

港英當局設六合彩，用意是取替地下賭博「字花」，除了激發港人做善事的愛心，也是想令香港人在高壓的生活狀態下，能有點愛好，能有點夢可做。而六合彩還真的就融入港人生活，香港的粵語殘片中都有不少六合彩、賭馬的情節，那就是透過中頭獎，一夜可暴富，滿足升斗小民的發達念想。

今天香港六合彩熱度不減，香港經濟和社會已大變，其中一變是經濟大不如前，港府赤字突破千億港元，不少方面想方設法，盼香港能走出赤字困惑。最新有學者提出，港府藉發債融資，以應對經濟轉型時的財赤問題。也許因應近日六合彩傳奇，有香港金融界人士提出，港府財赤，想打馬會主意，不如增加六合彩號碼、提高頭獎金額，應可提高投注額，這樣可抽「夢想稅」，相信投注者不會介意。

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