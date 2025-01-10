河北花錢就能買就業健康證明 假糞便體檢也過關

中國官媒央視揭露，只要付人民幣90元（約新台幣405元），就可以取得合格健康證，從事特定行業，甚至用大豆醬冒充糞便體檢也過關。河北石家莊市宣布對多家涉事醫療機構立案調查。

在中國大陸，從事食品藥品化妝品生產經營、餐飲行業、飲用水行業、公共場所服務行業等特定職務的從業人員，必須要有「預防性健康檢查證明」（簡稱健康證），證件有效期為一年。

央視新聞今天報導，這個為了保障消費者安全的健康證，花小錢就可以買到。記者透過網上聯繫河北石家莊的健康證辦理人員，發現無論是操作胸部X光設備，還是負責抽血的人員，全程都沒有核對體檢者的身分。

在當地一處社區衛生服務中心，兩名年齡相差15歲、著裝和髮型完全不同的央視工作人員，交換了身分證和體檢資料進行體檢，但從頭到尾工作人員都未核對體檢者身分。

此外，記者用明顯和糞便有區別的大豆醬替代糞便樣本送檢。3天後，記者竟然收到了兩張真實有效的健康證。報導說，「大豆醬替代糞便樣本竟能蒙混過關，病原微生物檢查的真實性和可靠性令人生疑」。

報導指出，在有些地方，辦理健康證就是一個賺錢的生意。一名辦理健康證的業務員表示，不需要去醫院、不需要做任何檢查，只需要繳納90元體檢費，就可以辦理健康證。而記者確實也在沒有做任何檢查的情況下，只是繳納了90元體檢費的三天後，收到了一張蓋有食品人員健康檢查合格專用章的健康證。

央視爆料後，石家莊市政府成立了由衛健、市場監管、涉事地方等組成的聯合調查組，通報有關情況。

根據通報，石家莊市棟霖醫院、中寶體檢、順康醫院、中山東路社區衛生服務中心等違規辦理健康證問題屬實。現已對涉事醫療機構立案調查，並責令立即停辦健康證相關業務，對涉事機構經辦的健康證逐一核查，依法依規嚴肅處理相關責任人。