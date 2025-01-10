深圳日童遇襲身亡案…犯罪動機仍未公布 24日首次開庭審理

共同社報導，日本駐廣州總領事館相關人士今天透露，去年9月18日發生的深圳日本人學校10歲日籍男童遇襲身亡案，被捕的男性兇手已被檢方起訴，將於24日進行首次開庭審理。

根據這項報導，深圳當地相關部門已針對此事，聯繫了日本駐廣州總領事館方面。

2024年9月18日早晨，一名深圳日本人學校的10歲日籍男童，在上學途中遭歹徒以利刃行刺，翌日凌晨宣布不治。此案距同年6月24日蘇州日本人學校日籍母子被刺傷及女導護胡友平身亡，還不到3個月，此案似與當天是「九一八事變」93週年，反日情緒高漲有關。

但中國大陸官方事後堅稱，深圳日本人學校日籍學童遇害案，僅是「偶發個案」。根據報導，中國大陸方面至今仍未公布兇手的犯罪動機等詳情。

日本讀賣新聞先前引述知情人士透露，兇手行兇是因求職進展不順利，心生不滿。「這名男子認為，如果他做了一件大事，就會引起關注；如果他刺傷日本人，就會引起很大的反響，同時會有一些人支持他」。而兇手是在網路上找到深圳日本人學校的。