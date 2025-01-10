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香港民主派前議員邵家臻病逝 曾因占中入獄

中央社／ 香港10日電
香港民主派人士、立法會前議員邵家臻。歐新社
香港民主派人士、立法會前議員邵家臻。歐新社

香港民主派人士、立法會前議員邵家臻今天凌晨因病逝世，終年55歲；他生前曾積極參與民主活動，包括「反國教」、「占中」和「反送中」運動，曾因「占中」而入獄。

本地多家媒體今天報導，去年11月，邵家臻公布患上胃癌，曾接受手術，其後出現自主神經訊號紊亂，今天凌晨病逝。

邵家臻從事社會工作，是本地合法註冊社工，生前是民主派知名成員之一，先後參與了2012年的「反國教」、2014年的「占中」及2019年的「反送中」。

在「占中」之後，他被當局控告「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，其後罪名成立，於2019年4月左右入獄8個月。

邵家臻自2007年9月起擔任浸會大學社工系講師，但在「占中」入獄後 ，浸大於2020年中不再與他續約，他曾為此批評浸大打壓學術自由。

在2016年9月的立法會社會福利界功能組別選舉中，邵家臻擊敗其餘4人，取得議會席位，其後也因為被判刑而無法參選連任。

2019年底邵家臻出獄後，翌年底創立「石牆花」組織，專門關注「反送中」囚犯，並向他們提供支援。但在壓力之下，邵家臻於2021年9月宣布解散「石牆花」，結束了該組織的運作。

反送中 社工 立法會

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