不只王星！中國大陸多名演員模特兒被騙到緬北 失聯至今

中國大陸演員王星日前一度在泰緬邊界失聯後獲救，引發關注。綜合陸媒報導及影劇業組織訊息，已有多名中國演員、模特兒及工作人員被以「拍攝影視劇」等工作為由，遭詐騙組織騙到境外，部分人員至今失聯。

界面新聞報導，一名中國網友8日表示，他的表弟楊澤琪是「00後」（2000至2009年生者）男模，去年12月8日在微信群裡看到「泰國警匪片招募演員」的訊息，隨即報名並通過試鏡，並在12月20日上午搭機抵達泰國曼谷，坐上「劇組」安排的兩趟接機轎車，但定位卻顯示抵達了泰緬邊境。

2024年12月21日，楊澤琪向友人發出求救訊息，隨後電話關機失聯，友人立刻聯繫其家人並報警。8天後，楊澤琪打視訊電話給母親「報平安」，但眼角有明顯傷痕，本人狀態也明顯有異。隨後電話再次關機，至今持續失聯。

報導指出，現年21歲、在浙江橫店影視城當燈光師的小孫，2024年11月透過中間人認識一名外號「顏十六」的演員仲介。這名「顏十六」叫小孫到泰國拍一部電影，並開出薪水。2024年12月11日晚，小孫坐飛機前往曼谷後，失聯至今。

根據報導，邀請王星赴泰國拍戲者，也是這名自稱屬於泰國GMMGrammy公司的「顏十六」。而據前述失蹤的男模楊澤琪家人公布的聊天記錄，邀請楊澤琪赴泰國拍攝的劇組方，也自稱是泰國GMMGrammy公司及浙江顏氏天藝影業有限公司。

一名曾被騙去泰國拍戲，但及時識破騙局返國的中國演員表示，近來他所在的多個微信接戲群都發布提醒，要演員們仔細甄別劇組招募訊息，警惕赴國外拍戲。這些騙子很了解影劇業，表現很專業，因此欺騙性很高。

另一名2023年曾被騙去緬北電詐，此後僥倖逃回的中國演員指出，不僅是演藝圈，詐騙集團將緬北騙局滲透進了中國各行各業，是特別微信和QQ裡的行業兼職群，先潛水觀察，在熟悉群聊內容和規則後就發布招聘訊息，私下加好友一對一詐騙。

這名演員指出，他所在的多個演員兼職群裡，很多群友都是失業人員，在群裡蹲守兼職和日結（單日結算薪資）的工作機會，因此容易上當。

根據報導，中國廣聯演員委員會日前發布提示，指近期有多名演員被疑似詐騙組織以「拍攝影視劇」等工作為由騙至境外，人身和財產安全受到極大損害。該會提醒，演員及經紀公司在進行跨境工作前，應謹慎鑑別邀約方身分和工作性質，建議在簽署工作合約前向有關單位核實。