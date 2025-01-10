今年首艘入境郵輪 「銀色晨曦號」訪上海

上海北外灘旅遊度假區諮詢服務中心8日迎來2025年上海首艘訪問港郵輪「銀色晨曦號」（Silver Dawn）的遊客。

中新社報導，銀海郵輪（Silversea Cruises）的「銀色晨曦號」是2025年首艘到訪上海的入境郵輪，搭載了來自於美國、澳大利亞、瑞士、加拿大、英國等國家的400餘位遊客。該船於2021年下水，專為提供小型高端郵輪體驗而打造。遊客們從新加坡上船出發，將於日本東京結束旅程。

上海北外灘旅遊度假區諮詢服務中心舉行了盛大的歡迎活動。精彩的舞獅表演和中國功夫等非遺項目的展示，讓外國遊客不時發出驚嘆。正在現場認真品茗的德國遊客安娜不住地點頭，第二次到訪中國的她告訴記者，最想念的還是中國美食宮保雞丁。

此次外國遊客入境上海的首站是有著「海派文化發祥地、先進文化策源地、文化名人聚集地」的虹口區。魯迅、田漢、聶耳等文化名人都曾長期在此生活工作。

當天，基於上海二次元文化和商業繁榮發展的背景，Shanghai Pass二次元「吃谷」（意指：購買二次元衍生商品的行為）專列也在現場進行發佈，它以車身經過精心設計和包裝的21路公交車為流動載體，將虹口區最具代表性的商圈與地標串聯起來，實現「交通+文創+商業」的無縫對接，形成了獨特的「票根經濟」閉環。

同時，北外灘旅遊度假區入境一站式服務點正式啟用，遊客入境後可在此體驗外幣兌換、移動網絡租賃、郵政寄送等服務。

上海市文化和旅遊局相關負責人指出，2025年上海首艘訪問港郵輪遊客歡迎活動的盛大開啟，為新一年上海文旅產業的發展奏響序曲，凸顯入境遊中國第一站的示範效應。