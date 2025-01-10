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廣東過春節 可領消費券

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

8日在深圳舉行的2025年廣東文化和旅遊消費促進活動啟動儀式上，廣東省文化和旅遊廳聯動文旅企業、電商平台發布2025年廣東春節文化和旅遊消費惠民活動安排，包括面向來粵遊客及廣東省居民發放總計800萬元人民幣的文旅消費券

中新社報導，文旅消費券於當晚開始發放。同時，深圳市文化廣電旅遊體育局聯動百餘家企業推出近600項優惠活動，涵蓋「吃、住、行、遊、購、娛」各個方面。活動現場播放「請到廣東過大年」聯合宣傳視頻，來自全21個地市文旅推薦官和廣東文旅星推官共同向海內外遊客發出誠摯邀請。

文藝演出環節中的舞獅表演《夜光舞龍獅》、民樂演奏《山海行》、舞劇《咏春》和歌舞表演《龍》等節目，將各類非遺元素巧妙融入舞台呈現、節目編排和視覺包裝之中。

當晚，深圳市福田區市民中心周邊43棟樓宇及其公共空間上演了主題燈光秀。千架無人機在深圳夜空中編排出「請到廣東過大年」等字樣。

廣東 消費券 深圳

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