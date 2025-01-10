8.9億人次 長三角鐵路去年旅客量創高

中國鐵路上海局集團有限公司表示，2024年長三角鐵路發送旅客8.9億人次，較2023年旅客發送量增長超一成，創歷史新高。

中新社報導，長三角鐵路有29條高鐵，動車組開行範圍覆蓋除浙江舟山以外所有地級城市，成為全國高鐵網絡最發達完善的區域之一；鐵路營業里程超1.5萬公里，其中高鐵里程超7700公里。

此外，長三角鐵路堅持以市場需求為導向，確保精準開車。上海虹橋站是中國最繁忙的高鐵車站之一，2024年該站單日最多有737趟動車組列車停靠辦理客運業務，運營高峰期平均不到1分鐘就有一趟動車組列車到發。截至2024年12月31日，上海虹橋站啟用14年，單日最高發送旅客41.28萬人次。

2025年1月5日運行圖調整後，上海和南京間每天往返列車達649趟（其中動車組列車566趟），平均不到2分鐘就有一班列車到發；江蘇蘇州目前每天8點前開往上海的早通勤高鐵列車就有20趟，幾乎趟趟爆滿。

電子客票作為提升客運智能化水平的重要途徑，與旅客出行體驗密切相關。近3年來，長三角鐵路電子客票已經歷多次升級，新增學生優惠資質核驗、外國護照在線身份核驗、外國人永久居留身份證線上註冊等功能。