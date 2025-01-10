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陸流感升溫 世衛：未聞不尋常疫情

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸近期，Ａ型流感持續上升，圖為患者在首都醫科大學附屬北京潞河醫院吊點滴。（中新社）
大陸近期，Ａ型流感持續上升，圖為患者在首都醫科大學附屬北京潞河醫院吊點滴。（中新社）

陸港流感疫情升溫，中國疾控中心監測結果顯示，急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，支原體病毒（黴漿菌）、呼吸道合胞病毒（人類呼吸道融合病毒）等仍居高位，同時流感也進入季節性流行期。世界衛生組織（ＷＨＯ）七日發布新聞稿表示，正在與大陸衛生官員保持聯繫，但尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。

中國流感中心上周發布的最新流感監測周報顯示，截至二○二四年十二月廿九日，大陸南、北方省分流感病毒檢測陽性率繼續上升。以（H1N1）pdm09亞型為主，大陸全國共報告一七一起流感樣病例暴發疫情。

ＷＨＯ新聞稿指出，根據大陸發布的數據，急性呼吸道感染在最近幾周有所增加，特別是在大陸北方省份，季節性流感、鼻病毒、ＲＳＶ（人類呼吸道融合病毒）和hMPV（台灣稱人類間質肺炎病毒，陸稱人類偏肺病毒）的檢測量也有增加，這符合北半球冬季此時的預期範圍。

ＷＨＯ表示，正在與大陸衛生官員保持聯繫，目前尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。大陸當局報告稱，醫療系統並未不堪重負，也未觸發任何緊急聲明或反應。ＷＨＯ將繼續通過合作監測系統在全球、地區和國家層面監測呼吸道疾病，並根據需要提供更新。

ＷＨＯ說明，hMPV是一種常見的呼吸道病毒，好發於冬季至春季，在許多國家流行。儘管一些病例可能會因支氣管炎或肺炎住院，但大多數感染hMPV的人僅有類似普通感冒的輕微上呼吸道症狀，並在幾天後恢復。

中國疾控中心傳染病所所長闞飆去年十二月廿七日在新聞發布會上表示，近期十四歲以下兒童中hMPV病例呈上升趨勢，這種增長在大陸北方尤為明顯，並表示流感病例也有所增加。他並指出，在一月底的農曆新年假期期間，由於許多人出行和聚集，病例可能會增加。

香港也進入流感季節，流感病毒檢測陽性率和診斷為流感入院率均超基線水平值，九成患者亦Ａ型Ｈ１流感。香港衛生防護中心總監徐樂堅昨天說，最新監測數據顯示，截至一月四日，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為百分之五點六九，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有零點三六宗入院個案。

流感病毒 疫情

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