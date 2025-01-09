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香港進入流感季 患者九成為甲型H1流感

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港進入流感季節，九成患者為甲型H1流感。圖為1月9日香港傍晚天氣轉冷。（中通社）
香港進入流感季節，九成患者為甲型H1流感。圖為1月9日香港傍晚天氣轉冷。（中通社）

香港已入流感季節，流感病毒檢測陽性率和診斷為流感入院率均超基線水平值，九成患者為甲型H1流感。

香港衛生防護中心總監徐樂堅九日說，最新監測數據顯示，截至上星期六，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有0.36宗入院個案，兩個指標皆超越基線水平值，表示香港已進入流感季節。

徐樂堅說，隨著天氣轉冷，未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，持續攀升一段時間才到達頂峰；其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。呼籲仍未接種流感疫苗的市民，尤其是長者及兒童，應立即接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險。

他說，現時檢測出的流感病毒主要為甲型H1流感，約佔90%。 另外，截至上星期六的過去一周，共錄得7宗院舍或學校的流感爆發報告，影響45人，較上月上升超過五成。隨著香港進入流感季節，未來數周的流感樣疾病爆發的數字預料會進一步上升，學校可能會出現較多爆發。

香港政府鼓勵市民盡早接種季節性流感疫苗，並透過各項疫苗注射計劃為合資格人士提供免費及資助季節性流感疫苗。截至本月五日，各項疫苗接種計劃共接種約183萬劑疫苗，較去年同期增加約5.4%。參與學校外展計劃的學校數目較去年顯著上升，但有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗。

流感疫苗 流感病毒 香港

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